ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബ്രസീലിന് മാത്രം സ്വന്തമായ 5 തകർപ്പൻ റെക്കോർഡുകൾ

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 17:11 IST
Brazil

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിലെ കനലാണ് ബ്രസീൽ. മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാത്ത ലോകകപ്പ് ചരിത്രമില്ല. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത, ബ്രസീലിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന 5 അത്ഭുത റെക്കോർഡുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

1. എല്ലാ ലോകകപ്പിലും പങ്കെടുത്ത ഏക രാജ്യം (Perfect Attendance)

​1930-ൽ ഉറുഗ്വേയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ലോകകപ്പ് മുതൽ 2022-ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പ് വരെ ഒരൊറ്റ പതിപ്പ് പോലും മുടങ്ങാതെ കളിച്ച ഏക രാജ്യം ബ്രസീൽ മാത്രമാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിച്ചോ പ്ലേ-ഓഫ് വഴിയോ അല്ലാതെയോ ബ്രസീൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2026 ലോകകപ്പിലും തങ്ങളുടെ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡ് ബ്രസീൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.

2. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ (5 വട്ടം ചാമ്പ്യന്മാർ)

​ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുത്തമിട്ട രാജ്യം ബ്രസീലാണ്. 5 തവണയാണ് കാനറികൾ ലോകകിരീടം ബ്രസീലിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

കിരീടം നേടിയ വർഷങ്ങൾ: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. (ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നിവർ 4 കിരീടങ്ങളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്).

3. ഒരേയൊരു താരം, മൂന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ! (പെലെ എന്ന രാജാവ്)

​ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിനും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലുമാകാത്ത നേട്ടമാണിത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 3 തവണ കിരീടം നേടിയ ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസം 'പെലെ' (Pelé) മാത്രമാണ്. 1958, 1962, 1970 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു പെലെയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം.

4. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ

​ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച റെക്കോർഡ് സെലസാവോകൾക്ക് സ്വന്തമാണ്. കളിച്ച 114 മത്സരങ്ങളിൽ 76 ലും വിജയം ബ്രസീലിനൊപ്പമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ടീമിനും ലോകകപ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ വിജയശതമാനമില്ല.

5. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയക്കുതിപ്പ് (11 ജയങ്ങൾ)

​ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച റെക്കോർഡും ബ്രസീലിന്റെ പേരിലാണ്. 2002 ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും (7 മത്സരങ്ങൾ) ജയിച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, 2006 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങളും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 11 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലാണ് ബ്രസീൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്.

പ്രത്യേക കുറിപ്പ്:  ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പല വമ്പന്മാരും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും, 'ജോഗോ ബൊണിറ്റോ' (അഴകുള്ള കളി) എന്ന ശൈലിയിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയ ബ്രസീലിന്റെ ഈ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുക അത്ര എളുപ്പമാകില്ല!

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