ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബ്രസീലിന് മാത്രം സ്വന്തമായ 5 തകർപ്പൻ റെക്കോർഡുകൾ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിലെ കനലാണ് ബ്രസീൽ. മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാത്ത ലോകകപ്പ് ചരിത്രമില്ല. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത, ബ്രസീലിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന 5 അത്ഭുത റെക്കോർഡുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:
1. എല്ലാ ലോകകപ്പിലും പങ്കെടുത്ത ഏക രാജ്യം (Perfect Attendance)
1930-ൽ ഉറുഗ്വേയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ലോകകപ്പ് മുതൽ 2022-ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പ് വരെ ഒരൊറ്റ പതിപ്പ് പോലും മുടങ്ങാതെ കളിച്ച ഏക രാജ്യം ബ്രസീൽ മാത്രമാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിച്ചോ പ്ലേ-ഓഫ് വഴിയോ അല്ലാതെയോ ബ്രസീൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2026 ലോകകപ്പിലും തങ്ങളുടെ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡ് ബ്രസീൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.
2. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ (5 വട്ടം ചാമ്പ്യന്മാർ)
ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുത്തമിട്ട രാജ്യം ബ്രസീലാണ്. 5 തവണയാണ് കാനറികൾ ലോകകിരീടം ബ്രസീലിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
കിരീടം നേടിയ വർഷങ്ങൾ: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. (ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നിവർ 4 കിരീടങ്ങളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്).
3. ഒരേയൊരു താരം, മൂന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ! (പെലെ എന്ന രാജാവ്)
ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിനും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലുമാകാത്ത നേട്ടമാണിത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 3 തവണ കിരീടം നേടിയ ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസം 'പെലെ' (Pelé) മാത്രമാണ്. 1958, 1962, 1970 വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു പെലെയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം.
4. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച റെക്കോർഡ് സെലസാവോകൾക്ക് സ്വന്തമാണ്. കളിച്ച 114 മത്സരങ്ങളിൽ 76 ലും വിജയം ബ്രസീലിനൊപ്പമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ടീമിനും ലോകകപ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ വിജയശതമാനമില്ല.
5. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയക്കുതിപ്പ് (11 ജയങ്ങൾ)
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച റെക്കോർഡും ബ്രസീലിന്റെ പേരിലാണ്. 2002 ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും (7 മത്സരങ്ങൾ) ജയിച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, 2006 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങളും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 11 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലാണ് ബ്രസീൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്.
പ്രത്യേക കുറിപ്പ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പല വമ്പന്മാരും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും, 'ജോഗോ ബൊണിറ്റോ' (അഴകുള്ള കളി) എന്ന ശൈലിയിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയ ബ്രസീലിന്റെ ഈ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുക അത്ര എളുപ്പമാകില്ല!