ജാപ്പനീസ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ പതറി ബ്രസീൽ; രക്ഷകനായി കാസെമിറോ, മത്സരം സമനിലയിൽ
ഹൂസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ. ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കളി തുടങ്ങി 28-ാം മിനിറ്റിൽ കൈഷു സാനോയിലൂടെ ജപ്പാനാണ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. ബ്രസീൽ മധ്യനിരയിലെ പിഴവിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് മുന്നേറിയ സാനോ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഉതിർത്ത മനോഹരമായ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചർ ബ്രസീൽ ഗോളി അലിസണെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായ ബ്രസീൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയ മെനഞ്ഞ കാനറികൾ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിന്റെ രക്ഷകനായി വെറ്ററൻ മധ്യനിര താരം കാസെമിറോ അവതരിച്ചു. ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹീസിന്റെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ കാസെമിറോ ബ്രസീലിന് സമനില ഗോൾ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും 1-1 എന്ന സ്കോറിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.