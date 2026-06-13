ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ ലോകകപ്പ് ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം: നെയ്മർ കളിക്കില്ല
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി-യിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ വമ്പൻ മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്.
പ്രധാന ടീം വാർത്തകൾ
ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ ഇന്ന് കളിക്കില്ല. കാലിനേറ്റ പരിക്ക് (Calf Injury) പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാത്തതിനാൽ നെയ്മറിന് ആദ്യ മത്സരം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ബ്രസീൽ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ താരം ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റഫീഞ്ഞ എന്നിവരുടെ മികവിലാകും ബ്രസീൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങുക.
മറുഭാഗത്ത്, 2022 ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ അജയ്യമായ ഫോം തുടരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിരയുമായാണ് അവർ ബ്രസീലിനെ നേരിടുക.
മത്സര സമയം
ഇന്ത്യൻ സമയവും യു.എസ് സമയവും താഴെ നൽകുന്നു:
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രാജ്യം
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തീയതി
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സമയം (Time Zone)
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ഇന്ത്യ (India)
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ജൂൺ 14, ഞായറാഴ്ച
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3:30 AM IST
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യു.എസ്.എ (USA)
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ജൂൺ 13, ശനിയാഴ്ച
|
6
തത്സമയം എങ്ങനെ കാണാം?
ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് മത്സരം തത്സമയം കാണാനുള്ള വിവരങ്ങൾ:
ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: ഇന്ത്യയിൽ ZEE5 ആപ്പിലൂടെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ടിവി ചാനൽ: പുതുതായി ആരംഭിച്ച Unite8 Sports ചാനലുകളിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ പരിമിതമായ ചില മത്സരങ്ങൾ DD Sports ചാനലിലും സൌജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.