ന്യൂയോർക്കിൽ ബ്രസീലിയൻ കാർണിവൽ; ടൈംസ് സ്ക്വയറിനെ 'മരക്കാന'യാക്കി മാറ്റി കാനറിപ്പടയുടെ ആരാധകർ!
ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ടൈംസ് സ്ക്വയർ കൈയടക്കി ബ്രസീലിയൻ ആരാധകർ. ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടി കയറിയതോടെ മാൻഹട്ടന്റെ ഹൃദയഭാഗം മഞ്ഞയും പച്ചയും കടലായി മാറി. ബ്രസീലിന്റെ പ്രശസ്തമായ 'മരക്കാന' സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ആരാധകർ ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ ഒരുക്കിയത്.
മത്സരത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രസീലിയൻ ആരാധകരാണ് ടൈംസ് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ദേശീയ പതാകകളും ജേഴ്സികളുമണിഞ്ഞ്, ഡ്രംസ് അടിച്ചും നെയ്മർക്കും ബ്രസീൽ ടീമിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവേശം നിറഞ്ഞ പാട്ടുകൾ പാടിയും അവർ തെരുവുകൾ കീഴടക്കി.
ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ കൂറ്റൻ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾക്ക് താഴെ സാമ്പാ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി ബ്രസീലിയൻ ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടിയത് പ്രാദേശികവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ അത്ഭുതക്കാഴ്ചയായി. മൊറോക്കൻ ആരാധകരും ഇവർക്കൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നതോടെ ടൈംസ് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണമായും ഒരു ലോകകപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയായി മാറി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഈ 'ബ്രസീലിയൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ' ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൻതോതിൽ വൈറലാവുകയാണ്.