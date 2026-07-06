ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ യുഗത്തിന് അവസാനം: ഇതിഹാസ താരം നെയ്മർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 07:39 IST
നെയമർ

റിയോ ഡി ജനീറോ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ ഫോർവേഡ് നെയ്മർ ജൂനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാനറപ്പടയുടെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ സാമ്പാ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി കളിക്കളങ്ങളെ ആവേശഭരിതനാക്കിയ താരം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് തിരശ്ശീലയിട്ടത്.

​ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമെന്ന പെലെയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന നെയ്മർ, തന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലാണ് കരിയറിലെ നിർണായകമായ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി താരത്തെ അലട്ടിയിരുന്ന പരിക്കുകളും ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ വിരമിക്കലിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചനകൾ.

​"ബ്രസീലിന് വേണ്ടി കളിക്കുക എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ മഞ്ഞക്കുപ്പായം അണിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്റെ രാജ്യത്തിനായി എല്ലാം നൽകിയാണ് ഞാൻ പടിയിറങ്ങുന്നത്." നെയ്മർ തന്റെ വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.


റെക്കോർഡുകളുടെ രാജകുമാരൻ

​ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിന്റെ സുവർണ്ണ ചരിത്രത്തിൽ തന്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചാണ് നെയ്മർ മടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

ബ്രസീലിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ: ഇതിഹാസ താരം പെലെയെ മറികടന്ന് ബ്രസീലിനായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (79 ഗോളുകൾ) നേടിയ റെക്കോർഡ്.

കിരീടനേട്ടങ്ങൾ: 2013-ലെ ഫിഫ കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പ് വിജയത്തിലും, 2016-ൽ ബ്രസീലിന് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒളിമ്പിക് സ്വർണം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ലോകകപ്പ് സാന്നിധ്യം: മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിൽ (2014, 2018, 2022) ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണ നിരയെ നയിച്ചു.

​നെയ്മറുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടങ്ങിയ സമകാലിക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളും മുൻ ബ്രസീൽ താരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ വിട്ടെങ്കിലും താരം ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ സജീവമായി തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ഒൻപതാം നമ്പർ' താരമില്ലാത്ത ബ്രസീൽ ടീമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആരാധകർക്ക് ഇനിയും സമയമെടുക്കും.

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