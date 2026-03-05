ആഞ്ഞടിച്ച് ബുംറയും പാണ്ഡ്യയും; തുടക്കത്തിലേ തകർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട്: ഇന്ത്യ വിജയത്തിലേക്ക്
254 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് ബാറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇന്ത്യൻ പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഓപ്പണിംഗ് ഓവറുകളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലായി. മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഫിൽ സാൾട്ടിനെയും ഹാരി ബ്രൂക്കിനെയുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായത്.
മത്സരത്തിലെ നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങൾ:
- ആദ്യ വിക്കറ്റ്: തന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫിൽ സാൾട്ടിനെ (5) പുറത്താക്കി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. അക്ഷർ പട്ടേലായിരുന്നു ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
- രണ്ടാം വിക്കറ്റ്: ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മാരകമായ സ്ലോവർ ബോളിൽ കുടുങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് (7) പുറത്ത്. അക്ഷർ പട്ടേൽ വീണ്ടും തകർപ്പൻ ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ചിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 45/2 എന്ന നിലയിലാണ്. ജോസ് ബട്ട്ലറും ജേക്കബ് ബെഥേലുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ.
ബൗളിംഗ് കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ:
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 253 റൺസ് എന്ന പടുകൂറ്റൻ സ്കോറിന് മുന്നിൽ വിറയ്ക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതായിരുന്നു ബുംറയുടെയും പാണ്ഡ്യയുടെയും സ്പെല്ലുകൾ. അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ 13 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും, രണ്ടാം ഓവറിൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ ഇന്ത്യ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചേസിംഗിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റൺ റേറ്റ് നിലവിൽ 13-ന് മുകളിലായതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇനിയുള്ള ഓവറുകളിൽ വൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. വാംഖഡെയിലെ കാണികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തെയും ആവേശത്തോടെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്.
254 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് ബാറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇന്ത്യൻ പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഓപ്പണിംഗ് ഓവറുകളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലായി. മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഫിൽ സാൾട്ടിനെയും ഹാരി ബ്രൂക്കിനെയുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായത്.
മത്സരത്തിലെ നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങൾ:
- ആദ്യ വിക്കറ്റ്: തന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫിൽ സാൾട്ടിനെ (5) പുറത്താക്കി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. അക്ഷർ പട്ടേലായിരുന്നു ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
- രണ്ടാം വിക്കറ്റ്: ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മാരകമായ സ്ലോവർ ബോളിൽ കുടുങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് (7) പുറത്ത്. അക്ഷർ പട്ടേൽ വീണ്ടും തകർപ്പൻ ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ചിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 45/2 എന്ന നിലയിലാണ്. ജോസ് ബട്ട്ലറും ജേക്കബ് ബെഥേലുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ.
ബൗളിംഗ് കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ:
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 253 റൺസ് എന്ന പടുകൂറ്റൻ സ്കോറിന് മുന്നിൽ വിറയ്ക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതായിരുന്നു ബുംറയുടെയും പാണ്ഡ്യയുടെയും സ്പെല്ലുകൾ. അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ 13 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും, രണ്ടാം ഓവറിൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ ഇന്ത്യ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചേസിംഗിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റൺ റേറ്റ് നിലവിൽ 13-ന് മുകളിലായതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇനിയുള്ള ഓവറുകളിൽ വൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. വാംഖഡെയിലെ കാണികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തെയും ആവേശത്തോടെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്.