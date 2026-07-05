മെക്സിക്കോയുടെ 'അസ്ടെക്ക കോട്ട' തകർക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനാകുമോ? കണക്കുകളിലെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത്?
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ) മെക്സിക്കോയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിഖ്യാതമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക (Estadio Azteca) സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 7,200 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കുള്ള അജയ്യമായ റെക്കോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്? ഇംഗ്ലണ്ട് ശരിക്കും ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അസ്ടെക്ക റെക്കോർഡ്
1966-ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച 89 ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ വെറും രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് മെക്സിക്കോ തോറ്റിട്ടുള്ളത് (70 വിജയങ്ങൾ, 17 സമനിലകൾ). ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിലും അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ അസ്ടെക്കയിൽ കളിച്ച മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലും (എക്വഡോറിനെതിരെ) ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് മെക്സിക്കോ മുന്നേറുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? കണക്കുകളിലെ യാഥാർത്ഥ്യം
മെക്സിക്കോയുടെ ഈ ഹോം റെക്കോർഡ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും:
ദുർബലരായ എതിരാളികൾ: കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി മെക്സിക്കോ അസ്ടെക്കയിൽ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ് (അവസാന തോൽവി 2013-ൽ ഹോണ്ടുറാസിനോട്). എന്നാൽ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടന്ന 26 മത്സരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോൺകാകാഫ് (CONCACAF) മേഖലയിലെ ദുർബലരായ ടീമുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു.
യൂറോപ്യൻ കരുത്തന്മാരുടെ അഭാവം: പോർച്ചുഗലുമായി കളിച്ച ഒരു സമനിലയൊഴിച്ചാൽ, സമീപകാലത്തൊന്നും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ ടീം അസ്ടെക്കയിൽ മെക്സിക്കോയെ നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ നാലിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്.
കളിയുടെ വേഗത: മെക്സിക്കോയുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ കളി ശൈലി വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞതാണെന്ന് (Slow football) ഒപ്റ്റാ (Opta) സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അതിവേഗ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള ഹാരി കെയ്ൻ, ബുക്കായോ സാക്ക തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ വേഗതയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ
എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹലിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ല. രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കടുത്ത പരീക്ഷണമാകും:
1. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷം (Altitude): അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായതിനാൽ യൂറോപ്പിൽ കളിച്ച് ശീലിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം. പന്തിന്റെ വേഗതയും ഇവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടും
2. ആരാധകരുടെ സമ്മർദ്ദം: എൺപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന മെക്സിക്കൻ ആരാധകരുടെ ആവേശം സ്റ്റേഡിയത്തെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ മെക്സിക്കൻ ആരാധകർ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന മനശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധമുറകളും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു
മുൻകാല ചരിത്രം
1986 ലോകകപ്പിൽ ഇതേ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഡീഗോ മറഡോണയുടെ പ്രശസ്തമായ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ' (Hand of God) ഗോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായത്. അന്ന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പരാഗ്വെയെ 3-0 ന് ഇതേ മൈതാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ: കടലാസിലെ കണക്കുകൾ കണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അസ്ടെക്കയിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചാൽ, മെക്സിക്കോയുടെ അജയ്യതാ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഹാരി കെയ്നും സംഘത്തിനും സാധിക്കും.