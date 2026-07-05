മെക്സിക്കോയുടെ 'അസ്ടെക്ക കോട്ട' തകർക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനാകുമോ? കണക്കുകളിലെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത്?

By  Metro Desk Jul 5, 2026, 19:10 IST
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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ) മെക്സിക്കോയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിഖ്യാതമായ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക (Estadio Azteca) സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 7,200 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കുള്ള അജയ്യമായ റെക്കോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്? ഇംഗ്ലണ്ട് ശരിക്കും ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

​ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അസ്ടെക്ക റെക്കോർഡ്

​1966-ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച 89 ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ വെറും രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് മെക്സിക്കോ തോറ്റിട്ടുള്ളത് (70 വിജയങ്ങൾ, 17 സമനിലകൾ). ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിലും അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ അസ്ടെക്കയിൽ കളിച്ച മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലും (എക്വഡോറിനെതിരെ) ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് മെക്സിക്കോ മുന്നേറുന്നത്.

​ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? കണക്കുകളിലെ യാഥാർത്ഥ്യം

​മെക്സിക്കോയുടെ ഈ ഹോം റെക്കോർഡ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും:

ദുർബലരായ എതിരാളികൾ: കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി മെക്സിക്കോ അസ്ടെക്കയിൽ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ് (അവസാന തോൽവി 2013-ൽ ഹോണ്ടുറാസിനോട്). എന്നാൽ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടന്ന 26 മത്സരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോൺകാകാഫ് (CONCACAF) മേഖലയിലെ ദുർബലരായ ടീമുകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു.

യൂറോപ്യൻ കരുത്തന്മാരുടെ അഭാവം: പോർച്ചുഗലുമായി കളിച്ച ഒരു സമനിലയൊഴിച്ചാൽ, സമീപകാലത്തൊന്നും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ ടീം അസ്ടെക്കയിൽ മെക്സിക്കോയെ നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ നാലിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്.

കളിയുടെ വേഗത: മെക്സിക്കോയുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ കളി ശൈലി വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞതാണെന്ന് (Slow football) ഒപ്റ്റാ (Opta) സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അതിവേഗ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള ഹാരി കെയ്ൻ, ബുക്കായോ സാക്ക തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ വേഗതയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും.

​പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ

​എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹലിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ല. രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കടുത്ത പരീക്ഷണമാകും:

1. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷം (Altitude): അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായതിനാൽ യൂറോപ്പിൽ കളിച്ച് ശീലിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം. പന്തിന്റെ വേഗതയും ഇവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടും

2. ആരാധകരുടെ സമ്മർദ്ദം: എൺപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന മെക്സിക്കൻ ആരാധകരുടെ ആവേശം സ്റ്റേഡിയത്തെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ മെക്സിക്കൻ ആരാധകർ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന മനശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധമുറകളും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു

​മുൻകാല ചരിത്രം

​1986 ലോകകപ്പിൽ ഇതേ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഡീഗോ മറഡോണയുടെ പ്രശസ്തമായ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ' (Hand of God) ഗോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായത്. അന്ന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പരാഗ്വെയെ 3-0 ന് ഇതേ മൈതാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ: കടലാസിലെ കണക്കുകൾ കണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അസ്ടെക്കയിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചാൽ, മെക്സിക്കോയുടെ അജയ്യതാ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഹാരി കെയ്നും സംഘത്തിനും സാധിക്കും.

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