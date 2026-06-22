ഉറുഗ്വെയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വെർദെ; ബെൽജിയം - ഇറാൻ പോരാട്ടവും സമനിലയിൽ
വാൻകൂവർ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഒൻപതാം മത്സരത്തിൽ കിവീസിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഈജിപ്ത് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സലാ നയിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പടയുടെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്. ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് സലാ ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ട്രെസെഗെയുടെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. മുസ്തഫ സിഖോയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗോൾ സ്കോറർ.
അറ്റ്ലാന്റ: ആദ്യ മത്സരത്തിലെ സമനിലക്കുരുക്ക് അഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെയിൻ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയെ തകർത്തുവിട്ടു. കൗമാര വിസ്മയം ലമീൻ യമാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്പെയിനായി ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. മികേൽ ഒയാർസബാൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ സൗദി പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും തകരുകയായിരുന്നു.
മിയാമി: കരുത്തരായ ഉറുഗ്വെയെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വെർദെ ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ അദ്ഭുത കുതിപ്പ് തുടർന്നു. സ്പെയിനെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച കേപ് വെർദെ, മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വെയെയും ഞെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പൂട്ടി ഇറാൻ വിലപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ 67-ാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധ താരം നാഥാൻ എൻഗോയ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് 10 പേരുമായാണ് ബെൽജിയം മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
മത്സര ഫലങ്ങൾ
|
മത്സരം
|
ഫലം
|
നില
|
സ്പെയിൻ vs സൗദി അറേബ്യ
|
4 – 0
|
സ്പെയിൻ വിജയിച്ചു
|
ന്യൂസിലാൻഡ് vs ഈജിപ്ത്
|
1 – 3
|
ഈജിപ്ത് വിജയിച്ചു
|
ഉറുഗ്വെ vs കേപ് വെർദെ
|
2 – 2
|
സമനില
|
ബെൽജിയം vs ഇറാൻ
|
0 – 0
|
സമനില