കെപ് വെർദെയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; മെസ്സി, എംബാപ്പെ, ഹാലണ്ട് സഖ്യം വീണ്ടും മൈതാനത്തേക്ക്
മിയാമി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ വമ്പന്മാരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കെപ് വെർദെയുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ രാജ്യം ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ കരുത്തരായ ഉറുഗ്വായെ 2-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് സമനിലയിൽ തളച്ചത്. നേരത്തെ കരുത്തരായ സ്പെയിനെയും അവർ സമനിലയിൽ പൂട്ടിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിൽ കെവിൻ പിനയിലൂടെ കെപ് വെർദെയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. പിന്നീട് ഉറുഗ്വായ് രണ്ട് ഗോളുകൾ മടക്കി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹീലിയോ വരേലയിലൂടെ കെപ് വെർദെ വീണ്ടും സമനില പിടിച്ചു. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുള്ള കെപ് വെർദെയ്ക്ക് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെ തോൽപ്പിക്കാനായാൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം.
സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വീണ്ടും കളത്തിലേക്ക്
അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി മെസ്സി, എംബാപ്പെ, ഹാലണ്ട് എന്നിവർ വീണ്ടും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേടി തിളങ്ങിയ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസും ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ വരവറിയിച്ച എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ നോർവേയും യഥാക്രമം പോളണ്ടിനെയും സെനഗലിനെയും നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടവും ഇതോടെ കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി.