ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്; ചെൽസിക്ക് ബാഴ്സലോണയ്ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം: മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ബയേൺ ലെവർകൂസനോട് പരാജയപ്പെട്ടു
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വൻ അട്ടിമറികൾ.
ചെൽസിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം:
ലണ്ടൻ ക്ലബ്ബായ ചെൽസി തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തുവിട്ടു. ഈ വമ്പൻ വിജയം ചെൽസിയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ സാധ്യതകൾക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകി. മത്സരത്തിലുടനീളം ചെൽസിയുടെ ആക്രമണ നിര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടി:
മറ്റൊരു പ്രധാന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് കനത്ത തോൽവി നേരിട്ടു. സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടായ ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജർമ്മൻ ടീമായ ബയേൺ ലെവർകൂസനാണ് സിറ്റിയെ അട്ടിമറിച്ചത്. ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്ത ലെവർകൂസൻ, അവസരം മുതലെടുത്ത് നേടിയ ഏക ഗോളിനാണ് സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ തോൽവി സിറ്റി പരിശീലകൻ്റെയും ടീമിൻ്റെയും പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയർത്തി.