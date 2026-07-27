ഹാട്രിക് സ്വർണം; ഗെയിംസ് റെക്കോർഡുകളോടെ മിരാബായി ചാനുവിന് ചരിത്ര വിജയം: ഋഷികാന്തയ്ക്കും രാജയ്ക്കും വെള്ളി
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെയിറ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ പുതിയ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡുകളോടെ തകർപ്പൻ ജയം നേടി ഇന്ത്യൻ താരം മീരാഭായി ചാനു. വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച താരം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ തന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സ്വർണമെഡലാണ് (ഹാട്രിക്) സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടൊപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ വെയിറ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഋഷികാന്ത സിംഗും മുത്തുപാണ്ടി രാജയും വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടി.
സ്നാച്ച്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക്, ആകെ ഭാരം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും ഗെയിംസ് റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചാണ് മീരാഭായ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. ആകെ 190 കിലോഗ്രാം (സ്നാച്ചിൽ 85 കിലോ, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 105 കിലോ) ഉയർത്തിയാണ് 31-കാരിയായ താരം എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയത്. രണ്ടാമതെത്തിയ നൈജീരിയൻ താരത്തേക്കാൾ 22 കിലോഗ്രാം അധികം ഉയർത്താൻ മീരാഭായിക്ക് സാധിച്ചു. 2018-ലും (ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്) 2022-ലും (ബർമിംഗ്ഹാം) സ്വർണം നേടിയ മീരാഭായിയുടെ നാലാമത്തെ കോമൺവെൽത്ത് മെഡലാണിത് (2014-ൽ വെള്ളി).
പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ആകെ 264 കിലോഗ്രാം (സ്നാച്ച് 121 കിലോ, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക് 143 കിലോ) ഉയർത്തിയാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഋഷികാന്ത സിംഗ് വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയത്. 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച തമിഴ്നാട് താരം മുത്തുപാണ്ടി രാജ ആകെ 286 കിലോഗ്രാം (സ്നാച്ച് 126 കിലോ, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക് 160 കിലോ) ഉയർത്തി വെള്ളി മെഡൽ നേടി.