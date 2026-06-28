മെസ്സി-റൊണാൾഡോമാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്കളി; ആരാണ് മികച്ചവൻ എന്ന ചർച്ച തള്ളി പോർച്ചുഗൽ കോച്ച് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ്
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ നിത്യഹരിത ചർച്ചയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ - ലയണൽ മെസ്സി 'GOAT' (Greatest of All Time) തർക്കങ്ങളെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ്. ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കൊളംബിയക്കെതിരായ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഗോൾരഹിത സമനിലയ്ക്ക് (0-0) ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മറ്റു ടീമുകളിലെ കളിക്കാരുമായി തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വെറും "കുട്ടിക്കളിയാണ്" എന്ന് മാർട്ടിനെസ് തുറന്നടിച്ചു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ശ്രദ്ധ കളിക്കളത്തിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിലും, മാനസികമായ കരുത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിലും, ടീമിന്റെ ആക്രമണ ശൈലിക്ക് വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകകപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം റൊണാൾഡോ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് മുൻപും മാർട്ടിനെസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പോടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആറ് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെന്ന അപൂർവ നേട്ടം മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അർജന്റീനയും പോർച്ചുഗലും ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 231 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 145 ഗോളുകളുമായി റൊണാൾഡോ റെക്കോർഡിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ, ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഗോളോടെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് മെസ്സിയും കുതിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്റ് ഘടനയനുസരിച്ച് ഫൈനലിൽ മാത്രമേ ഇരുടീമുകൾക്കും ഇനി നേർക്കുനേർ വരാൻ സാധിക്കൂ.