ലോകകപ്പിൽ വൻ വിവാദം; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ക്ലിയർ പെനാൽറ്റി നിഷേധിച്ച് റഫറി: ഞെട്ടലിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ മത്സരത്തിൽ സെനഗലിനെതിരെ ഫ്രാൻസ് 3-1 ന് വിജയം നേടിയെങ്കിലും, സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ക്ലിയർ പെനാൽറ്റി നിഷേധിച്ച റഫറിയുടെ തീരുമാനം വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിനിടെ സെനഗൽ ക്യാപ്റ്റൻ സാദിയോ മാനെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് എംബാപ്പെയെ ഫൗൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ റഫറി അലിറേസ ഫഗാനി കോർണർ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് VAR (വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി) ഇടപെടുകയും റഫറിയോട് പിച്ച്-സൈഡ് മോണിറ്റർ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റീപ്ലേകളിൽ മാനെയുടെ വെല്ലുവിളി കൃത്യമായി ദൃശ്യമായിരുന്നിട്ടും, എംബാപ്പെ മനഃപൂർവം കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് വിലയിരുത്തി റഫറി തന്റെ ആദ്യ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.
ലൂഥർ ഷിയറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരും ഈ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇത് തികച്ചും വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും വ്യക്തമായ പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നിട്ടും റഫറി അത് നിഷേധിച്ചത് കടുത്ത അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും കിലിയൻ എംബാപ്പെ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വിവരങ്ങൾ താഴെ വാർത്താ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നു.