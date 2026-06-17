ചരിത്രമെഴുതാൻ സിആർ7; ആറാം ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ: പോർച്ചുഗലിന് ആദ്യ എതിരാളികൾ ഡിആർ കോംഗോ
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്റെ ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. 2026 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് കെ (Group K) മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഡിആർ കോംഗോയെ നേരിടുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുള്ള ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.
തന്റെ 41-ാം വയസ്സിലും കരിയറിലെ ആറാം ലോകകപ്പ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവുമായാണ് പോർച്ചുഗീസ് നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകൾ കളിക്കുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പം റൊണാൾഡോ പങ്കാളിയാകും.
മറുഭാഗത്ത്, 1974-ന് ശേഷം (അന്ന് സയർ എന്ന പേരിൽ) ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടി എത്തുന്ന ഡിആർ കോംഗോ കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വപ്നം കാണുന്ന റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്റെ പോർച്ചുഗൽ പടയിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെർണാർഡോ സിൽവ, വിറ്റിൻഹ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഇരു ടീമുകളും ആദ്യമായാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.