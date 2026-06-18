കൊളംബിയയുടെ 'ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ' ശൈലിക്ക് പൂർണ്ണതയേകി ഡാനിയേൽ മുനോസിന്റെ വിസ്മയ ഗോൾ
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് കൊളംബിയ കരുത്ത് കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കൊളംബിയൻ നിര പുറത്തെടുത്ത പസിംഗ് ഗെയിമും ആക്രമണ ഫുട്ബോളും ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷമായി മാറിയത് വലംകൈയൻ വിങ്-ബാക്ക് ഡാനിയേൽ മുനോസ് (Daniel Munoz) നേടിയ ആദ്യ ഗോൾ ആയിരുന്നു.
ലൂയിസ് ഡയസ്, ജെഫേഴ്സൺ ലെർമ എന്നിവർ ചേർന്ന് നെയ്തെടുത്ത ഒരു തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിലാണ് മുനോസ് പന്ത് വലയിലാക്കിയത്. കൊളംബിയയുടെ 'ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ' (Total Futbol) ശൈലിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നീക്കം. പ്രതിരോധ നിരയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പാസുകളിലൂടെ പന്ത് എതിർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും, അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് ഓടിക്കയറി മുനോസ് തൊടുത്ത ഫ്ലൈയിംഗ് വോളി ഉസ്ബെക്ക് ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഈ ഗോളോടെ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത കൊളംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ലൂയിസ് ഡയസ്, ജാമിന്റൺ കാമ്പാസ് എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ 3-1 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഈ ലോകകപ്പിലെ 'മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ഡേ' (Moment of the Day) ആയി മുനോസിന്റെ ഈ മാന്ത്രിക ഗോളിനെ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇതിനകം വാഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞു.