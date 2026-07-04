ഡേവിഡ് വേഴ്സസ് ഗോലിയാത്ത്; അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ച് കേപ് വെർദെ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടം

By  Metro Desk Jul 4, 2026, 07:01 IST
Arja

മിയാമി: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസമത്വം നിറഞ്ഞ മത്സരമെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം വിധിയെഴുതിയ ഒന്നിനെ, തങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം കൊണ്ട് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ആവേശപ്പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞൻ രാജ്യമായ കേപ് വെർദെ. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമെന്ന റെക്കോർഡുമായി എത്തിയ കേപ് വെർദെ, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

​കേവലം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപ് സമൂഹമായ കേപ് വെർദെയും, ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മിയാമി ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി കണ്ട് കാണികൾ അമ്പരന്നു.

​മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സിയിലൂടെ അർജന്റീന മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ പതറാതെ പോരാടിയ കേപ് വെർദെ 59-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെറോയ് ഡുവാർട്ടെയുടെ ഗോളിലൂടെ അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമനില പിടിച്ചു. അർജന്റീനയുടെ ലോകോത്തര ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കിയായിരുന്നു ഡുവാർട്ടെയുടെ തകർപ്പൻ ഗോൾ.

​"ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ, യുറുഗ്വായ് എന്നിവരെ സമനിലയിൽ തളച്ച് അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച കേപ് വെർദെ, അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെയും ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 40-കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയുടെ അവിശ്വസനീയമായ സേവുകളാണ് കേപ് വെർദെയെ മത്സരത്തിൽ താങ്ങിനിർത്തിയത്."

​ഒരു വശത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരും അതിസമ്പന്നമായ ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യവുമുള്ള അർജന്റീന, മറുവശത്ത് 2013-ൽ മാത്രം ആദ്യമായി ആഫ്രിക്കൻ കപ്പിൽ കളിച്ച ചരിത്രമുള്ള കേപ് വെർദെ. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കളിക്കളത്തിൽ ഒട്ടും പ്രകടമാക്കാതെ, അർജന്റീനയെ അവസാന നിമിഷം വരെ വിയർപ്പിക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു 'അണ്ടർഡോഗ്' സ്റ്റോറിയായി കേപ് വെർദെയുടെ ഈ പോരാട്ടം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും നിലനിൽക്കും.

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