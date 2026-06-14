ലോകകപ്പ് നാലാം ദിനം; ആര് വാഴും? ആര് വീഴും?: വൺഫുട്ബോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്ത്
ഡാളസ്/ലണ്ടൻ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നാലാം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക്. പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വൺഫുട്ബോളും ഫാൻഡ്യുവലും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രത്യേക മാച്ച് ഡേ വിശകലനത്തിൽ നാലാം ദിനത്തിലെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും നിർണായക വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു.
നെതർലൻഡ്സ് - ജപ്പാൻ പോരാട്ടവും, അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്വീഡന്റെ മത്സരവുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
📅 ഇന്നത്തെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളും വൺഫുട്ബോൾ പ്രവചനങ്ങളും
- നെതർലൻഡ്സ് v ജപ്പാൻ (ഡാളസ്): ടൂർണമെന്റിലെ കറുത്ത കുതിരകളാകാൻ ശേഷിയുള്ള ജപ്പാൻ കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്സിനെ നേരിടുന്നു. ഡാളസിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം കടുത്ത ഒരു ത്രില്ലറായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
- വൺഫുട്ബോൾ പ്രവചനം: നെതർലൻഡ്സ് 1 - 2 ജപ്പാൻ
- ഐവറി കോസ്റ്റ് v ഇക്വഡോർ: മികച്ച ആക്രമണ നിരയുള്ള ഐവറി കോസ്റ്റും കടുത്ത പ്രതിരോധ കോട്ടയുള്ള ഇക്വഡോറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. 'തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത പാറയും' തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമെന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
- വൺഫുട്ബോൾ പ്രവചനം: ഐവറി കോസ്റ്റ് 0 - 0 ഇക്വഡോർ
- സ്വീഡൻ v ടുണീഷ്യ: വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ്, അലക്സാണ്ടർ ഇസാക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സ്വീഡിഷ് മുന്നേറ്റനിരയെയാണ് ടുണീഷ്യക്ക് നേരിടാനുള്ളത്. എങ്കിലും മത്സരത്തിൽ ഗോൾമഴ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
- വൺഫുട്ബോൾ പ്രവചനം: സ്വീഡൻ 1 - 0 ടുണീഷ്യ
🌟 ഇന്നത്തെ താരം: അലക്സാണ്ടർ ഇസാക് (സ്വീഡൻ)
ലിവർപൂൾ സ്ട്രൈക്കറായ അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിലാണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ കണ്ണ്. പരിക്കുകൾ കാരണം ക്ലബ്ബ് സീസണിൽ അധികം കളിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഇസാക്, പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയുമാണ് ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. നോർവെയ്ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിലെ ഇസാക്കിന്റെ ക്ലാസിക് ഗോൾ താരം മികച്ച ഫോമിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.
ഒരു ലോകകപ്പ് കൗതുകം:
നെതർലൻഡ്സും ജപ്പാനും ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. 2010 ലോകകപ്പിലെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഡച്ച് പട 1-0 ന് ജയിച്ചിരുന്നു.
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