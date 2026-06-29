ലോകകപ്പ് വേദികളിലും തരംഗമായി 'ഡിക്ടേറ്റർ എംബാപ്പെ' മീമുകൾ; തുടക്കം പി.എസ്.ജിയിൽ നിന്ന്!
ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരീസ് സെന്റ്-ജെർമെയ്ൻ (PSG)-ൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ പരിഹാസപ്രയോഗത്തിന്റെ തുടക്കം. ക്ലബ്ബിൽ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കോച്ചുമാരെയും കളിക്കാരെയും മാറ്റുന്നതിലും ട്രാൻസ്ഫർ തീരുമാനങ്ങളിലും അമിതമായ അധികാരവും സ്വാധീനവുമുണ്ടെന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 'ഡിക്ടേറ്റർ എംബാപ്പെ' എന്ന തമാശ രൂപപ്പെട്ടത്. 2024-ൽ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസറായ മുഹമ്മദ് ഹെന്നിയുമായുള്ള നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ജനകീയമായത്.
പിന്നീട് സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് താരം മാറിയപ്പോഴും ഈ ട്രോളുകൾ അവസാനിച്ചില്ല. റയലിലെ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും എംബാപ്പെയുടെ കൈകളുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ റെഡ്ഡിറ്റ്, ടിക്ടോക്, എക്സ് (ട്വിറ്റർ) തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 'ജനറൽ എംബാപ്പെ' എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതെങ്കിലും താരം ക്ലബ്ബ് വിടുകയോ കോച്ച് പുറത്താവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എംബാപ്പെയുടെ 'കൽപ്പന' പ്രകാരമാണെന്ന രീതിയിലാണ് ആരാധകർ ഈ വിനോദ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി താരം തകർപ്പൻ പ്രകടനം (ഇറാഖ്, സെനഗൽ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ) തുടരുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ 'ഏകാധിപതി' ട്രോളുകൾ ഒരു ജനപ്രിയ മീം ആയി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്.
ലോകകപ്പിലെ എംബാപ്പെയുടെ നിലവിലെ ഫോം (2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം)
|
മത്സരം
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ഗോളുകൾ
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അസിസ്റ്റുകൾ
|
ഫലം
|
ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ
|
2
|
0
|
ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചു (3-1)
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ഫ്രാൻസ് vs ഇറാഖ്
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2
|
0
|
ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചു (3-3 / മാച്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം 3-0)
|
നോർവേ vs ഫ്രാൻസ്
|
0
|
2
|
ഫ്രാൻസ്