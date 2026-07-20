ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ: സ്പെയിൻ ചാമ്പ്യൻമാരായതിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് കളിക്കാർ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി!
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മൈതാനത്ത് ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയുമുണ്ടായി.
അർജന്റീനൻ മധ്യനിര താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡസും സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ താരം എറിക് ഗാർഷ്യയും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സ്പാനിഷ് താരങ്ങളുടെ കിരീടാഘോഷത്തിനിടയിലേക്ക് പരേഡസ് തള്ളിക്കയറുകയും ഗാർഷ്യയെ തള്ളി താഴെയിടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സ്പെയിനിന്റെ യുവതാരം ഗാവിയുടെ മുഖത്ത് പരേഡസ് അടിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രംഗം വഷളായി.
ഇരുടീമിലെയും പകരക്കാരായ കളിക്കാരും പരിശീലകരും മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയാണ് ഒടുവിൽ രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. അർജന്റീനൻ പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി സ്വന്തം കളിക്കാരെ തടഞ്ഞുമാറ്റി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ റഫറി സ്കലോണിക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി. മത്സരത്തിന്റെ 90-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനൻ താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയതിനാൽ 10 പേരുമായാണ് അർജന്റീന എക്സ്ട്രാ ടൈം കളിച്ചത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ ഗോളിലാണ് സ്പെയിൻ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്പാനിഷ് താരങ്ങൾ പിന്നീട് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ അർജന്റീനൻ ടീമിനായി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് മെഡൽ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
വിജയികൾ: സ്പെയിൻ (1-0 എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ)
ഗോൾ സ്കോറർ: ഫെറാൻ ടോറസ് (106')
ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ: എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് (90+3'), ലയണൽ സ്കലോണി (മത്സരശേഷം)
വേദി: ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം