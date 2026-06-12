ഇബോള ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയായി; ലോകകപ്പിനായി ഡി.ആർ കോംഗോ ടീം അമേരിക്കയിലെത്തി

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 07:02 IST
SP

വാഷിംഗ്ടൺ: രാജ്യത്ത് പടർന്നുപിടിച്ച ഇബോള വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്നുള്ള കർശനമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും 21 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷനും പൂർത്തിയാക്കി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (DR Congo) ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം ഫിഫ ലോകകപ്പിനായി അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

​കോംഗോയിൽ ഇബോള സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യു.എസ്. ആരോഗ്യ അധികൃതരും ഫിഫയും ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശനമായ 'ബയോ-ബബിൾ' നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് താരങ്ങളും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിയത്. ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും യൂറോപ്യൻ ക്ലബുകളിൽ കളിക്കുന്നവരായതിനാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് രോഗബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും, കോംഗോയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച മറ്റ് ടീം ഒഫീഷ്യലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതിനിധി സംഘവും യൂറോപ്പിൽ 21 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് യു.എസിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്.

​സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കിൻഷാസയിൽ നടത്താനിരുന്ന ലോകകപ്പ് പരിശീലന ക്യാമ്പും ആരാധകർക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങുകളും ടീം നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. യു.എസ് അധികൃതരുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും കോംഗോ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (FECOFA) പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചതായി ഫിഫ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​ദീർഘമായ 52 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഡി.ആർ കോംഗോ (പഴയ സയർ) ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ജൂൺ 17-ന് ഹൂസ്റ്റണിൽ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയാണ് ടൂർണമെന്റിൽ കോംഗോയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിൽ പോർച്ചുഗലിന് പുറമെ കൊളംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരാണ് കോംഗോയുടെ മറ്റ് എതിരാളികൾ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ച് എത്തിയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ല तेंदुएക്കൾ' (The Leopards) ലോകവേദിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോംഗോ ആരാധകർ. 

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