എബോള ഭീതി; കോംഗോ ലോകകപ്പ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് റദ്ദാക്കി: യു.എസ് പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

By  Metro Desk May 21, 2026, 11:51 IST
Us

വാഷിംഗ്ടൺ: രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ എബോള വൈറസ് ബാധ (Bundibugyo strain) പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പും ആരാധകർക്ക് നൽകാനിരുന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങും ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (DR Congo) റദ്ദാക്കി.

​രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോംഗോ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് അമേരിക്ക താൽക്കാലിക യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിലക്ക് കോംഗോ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

എന്തുകൊണ്ട് ടീമിന് യു.എസിൽ പ്രവേശിക്കാം?

  • യൂറോപ്പിലെ ക്യാമ്പുകൾ: കോംഗോ ദേശീയ ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ഫ്രഞ്ച് ലീഗുകളിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളിലുമായി കളിക്കുന്നവരാണ്. നിലവിൽ ടീമിന്റെ പരിശീലനം ബെൽജിയത്തിലും സ്പെയിനിലുമായിട്ടാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി കോംഗോയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.
  • പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ: ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അടുത്തിടെ കോംഗോയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫുകളോ കളിക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് യു.എസ് പൗരന്മാർക്ക് സമാനമായ കർശനമായ ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിംഗും ഐസൊലേഷനും പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി യു.എസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകും. ഫിഫയും യു.എസ് ആരോഗ്യവിഭാഗവും (CDC) സംയുക്തമായാണ് ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

  • ആരാധകർക്ക് നിയന്ത്രണം: അതേസമയം, ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് കോംഗോയിൽ നിന്നുള്ള സാധാരണ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കില്ല. യാത്രാവിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ലോകകപ്പ് കാണാൻ യു.എസിലേക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ജൂൺ 11-ഓടെ യു.എസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ എത്തുന്ന കോംഗോ ടീം, ജൂൺ 17-ന് പോർച്ചുഗലിനെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 1974-ന് ശേഷം (അന്ന് 'സയർ' എന്ന പേരിൽ) ആദ്യമായാണ് കോംഗോ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. 

