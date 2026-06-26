ജർമ്മനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ; സ്കോട്ട്ലൻഡ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ?

By  Metro Desk Jun 26, 2026, 07:30 IST
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ന്യൂജേഴ്സി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇക്വഡോർ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടി. ഇക്വഡോറിന്റെ ഈ അവിശ്വസനീയ വിജയം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ടീമായ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

​മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലെറോയ് സാനെയിലൂടെ ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ നിൽസൺ അംഗുലോയിലൂടെ ഇക്വഡോർ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൺസാലോ പ്ലാറ്റ ഇക്വഡോറിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി ചരിത്ര വിജയം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ തുടർച്ചയായ 11 മത്സരങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പിനാണ് ഇക്വഡോർ തടയിട്ടത്.

​ഈ വിജയത്തോടെ നാല് പോയിന്റുമായി മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇക്വഡോർ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ, ടൂർണമെന്റിൽ തുടരാനുള്ള സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇനി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. തോറ്റെങ്കിലും ആറ് പോയിന്റുള്ള ജർമ്മനി തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്.

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