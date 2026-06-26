ജർമ്മനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ; സ്കോട്ട്ലൻഡ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ?
ന്യൂജേഴ്സി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിലെ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇക്വഡോർ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടി. ഇക്വഡോറിന്റെ ഈ അവിശ്വസനീയ വിജയം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ടീമായ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലെറോയ് സാനെയിലൂടെ ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ നിൽസൺ അംഗുലോയിലൂടെ ഇക്വഡോർ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൺസാലോ പ്ലാറ്റ ഇക്വഡോറിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി ചരിത്ര വിജയം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ തുടർച്ചയായ 11 മത്സരങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പിനാണ് ഇക്വഡോർ തടയിട്ടത്.
ഈ വിജയത്തോടെ നാല് പോയിന്റുമായി മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇക്വഡോർ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ, ടൂർണമെന്റിൽ തുടരാനുള്ള സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇനി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. തോറ്റെങ്കിലും ആറ് പോയിന്റുള്ള ജർമ്മനി തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്.