ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത് ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ
ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആവേശം അന്ത്യം വരെ നീണ്ടുനിന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർത്ത് ഈജിപ്ത് അവസാന 16-ൽ ഇടംപിടിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്മാർ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ 13-ാം മിനിറ്റിൽ ഇമാം ആശൂറിലൂടെ ഈജിപ്താണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 55-ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് ഹാനിയുടെ ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. 120 മിനിറ്റ് നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലും ഇരുടീമുകൾക്കും വിജയഗോൾ നേടാനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഭാഗ്യം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് വഴിമാറിയത്.
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ ഹാരി സൗട്ടറും ലൂക്കാസ് ഹെറിംഗ്ടണും പെനാൽറ്റി പാഴാക്കിയപ്പോൾ, ഈജിപ്തിനായി മുഹമ്മദ് സലാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഹൊസാം അബ്ദുൽ മജീദാണ് ഈജിപ്തിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ച ഫൈനൽ പെനാൽറ്റി വലയിലാക്കിയത്. ലോകകപ്പിന്റെ ആധുനിക നോക്കൗട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യമായാണ് ഈജിപ്ത് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അർജന്റീന - കേപ് വെർഡെ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് ഈജിപ്ത് നേരിടുക.