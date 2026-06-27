ഈജിപ്ത് - ഇറാൻ പോരാട്ടത്തിൽ തീപാറുന്ന പ്രകടനം; കേപ് വെർദെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക്; യുറഗ്വായ് പുറത്ത്
വാഷിംഗ്ടൺ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലും ജിയിലും അരങ്ങേറുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തും ഇറാനും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ ഇരുപക്ഷത്തും ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം അടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഈജിപ്തിനായി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മഹ്മൂദ് സാബറും, ഇറാന്റെ റമീൻ റെസായൻ പതിനാലാം മിനിറ്റിലും ഗോളുകൾ നേടി.
അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ യുറഗ്വായെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കന്നി ലോകകപ്പിനെത്തിയ കേപ് വെർദെ (Cabo Verde) ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് കേപ് വെർദെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്. അർജന്റീനയായിരിക്കും നോക്കൗട്ടിൽ കേപ് വെർദെയുടെ എതിരാളികൾ.
ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു നിർണായക മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ 1-0 ന് യുറഗ്വായെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ യുറഗ്വായ് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായത്. സ്പെയിനിനായി അലക്സ് ബായേന നേടിയ ഏക ഗോളാണ് യുറഗ്വായുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സ്പെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറി. 2002-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് യുറഗ്വായ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകുന്നത്.