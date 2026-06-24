ഫേവറിറ്റ് പദവിക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്; ഘാനയ്‌ക്കെതിരെ ഗോൾരഹിത സമനില

By  Metro Desk Jun 24, 2026, 07:42 IST
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ബോസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വമ്പന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടി. ഗ്രൂപ്പ് എൽ മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഘാന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചു. തോമസ് ടുഷെലിന്റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്ക് കളിയിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്താനായെങ്കിലും ഘാനയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട ഭേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

​ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്രോയേഷ്യയെ തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് കാർലോസ് ക്വിറോസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഘാന നേരിട്ടത്. അന്റണി ഗോർഡൻ, ഡെക്ലാൻ റൈസ് എന്നിവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം ഘാന ഗോൾകീപ്പർ ബെഞ്ചമിൻ അസാരെയുടെയും പ്രതിരോധ നിരയുടെയും മികവിൽ നിഷ്ഫലമായി.

​ഈ സമനിലയോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഘാനയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തപ്പിത്തടഞ്ഞതോടെ ടൂർണമെന്റിലെ പ്രധാന കിരീടാവകാശികളെന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പദവിക്ക് കടുത്ത മങ്ങലേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ 27-ന് നടക്കുന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഘാന ക്രോയേഷ്യയെ നേരിടും. 

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