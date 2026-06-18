യൂറോപ്യൻ കരുത്തരെ തകർത്ത് ആന്റർടൈനർമാർ: ലോകകപ്പിൽ വരവറിയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്
ഡാളസ്: ആരാധകർക്ക് ആവേശം വാരിവിതറുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോളുമായി തോമസ് ടുഷേലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് കാമ്പെയ്ന് തകർപ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ക്രൊയേഷ്യയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് (4-2) ഇംഗ്ലണ്ട് തകർത്തുവിട്ടത്. കളത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞുകളിച്ച 'ത്രീ ലയൺസ്', തങ്ങൾ ഇത്തവണ കിരീടത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചപ്പോൾ, യുവതാരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് എന്നിവർ ശേഷിച്ച ഗോളുകൾ നേടി. ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി മാർട്ടിൻ ബതുറീന, പീറ്റർ മൂസ എന്നിവർ ഗോളുകൾ മടക്കിയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ ആക്രമണ വീര്യത്തിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.
കളി തുടങ്ങി 12-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയ്ൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. എന്നാൽ 36-ാം മിനിറ്റിൽ ബതുറീനയിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ സമനില പിടിച്ചു. 42-ാം മിനിറ്റിൽ കെയ്ൻ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലൂടെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചെങ്കിലും, ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ പീറ്റർ മൂസയിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ വീണ്ടും തിരിച്ചടിച്ചു (2-2).
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ (47') ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി. ഒടുവിൽ 85-ാം മിനിറ്റിൽ ബുക്കായോ സാക്കയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നും മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് ഗോൾ നേടിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-2 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തമായ തുടക്കമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഘാനയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അടുത്ത എതിരാളികൾ.