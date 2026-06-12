പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തകർപ്പൻ ജയം; ഇവാൻ ടോണിക്ക് ഹാട്രിക്: തിളങ്ങി യുവതാരങ്ങൾ
ഫ്ലോറിഡ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വൻ വിജയം. ക്ലോസ്ഡ് ഡോർ (രഹസ്യമായി) നടന്ന മത്സരത്തിൽ മിയാമി എഫ്.സിയെ എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് തോമസ് ടുഷലിന്റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് തകർത്തത്. സ്ട്രൈക്കർ ഇവാൻ ടോണി ഹാട്രിക് നേടി തിളങ്ങിയപ്പോൾ, യുവതാരങ്ങളായ ഈഥൻ നൊവാനേരിയും റിയോ ങുമോഹയും ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചിൽ വച്ചായിരുന്നു മത്സരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഔദ്യോഗിക സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ (3-0 ജയം) കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന താരങ്ങൾക്കാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ കോച്ച് അവസരം നൽകിയത്. ഹാരി കെയിൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ഡെക്ലാൻ റൈസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ:
ഇവാൻ ടോണിയുടെ ഹാട്രിക്: ലോകകപ്പ് ടീമിലെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന പ്രകടനമാണ് ടോണി പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ ടോണിയുടെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
യുവനിരയുടെ കരുത്ത്: ആഴ്സണലിന്റെ ഈഥൻ നൊവാനേരിയും ലിവർപൂളിന്റെ പതിനേഴുകാരൻ റിയോ ങുമോഹയും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി തങ്ങളുടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കിടിലൻ ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെയാണ് ങുമോഹ വലകുലുക്കിയത്.
മറ്റ് സ്കോറർമാർ: മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോർദാൻ ഹെൻഡേഴ്സണും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഗോൾ നേടി.
സാധാരണ 90 മിനിറ്റ് മത്സരത്തിന് പകരം രണ്ട് ചെറിയ പീരിയഡുകളായാണ് ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് അഞ്ച് ഗോളുകൾ കൂടി അടിച്ച് കൂട്ടി മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജൂൺ 17-ന് ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.