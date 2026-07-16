ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം തകർത്ത് അർജന്റീന; ഇഞ്ചുറി ടൈം ഗോളിൽ ഫൈനലിലേക്ക്
അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തിന്റെ നിശ്ചിത സമയം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന മത്സരത്തിൽ, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+2') ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് നേടിയ മാന്ത്രിക ഗോളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ കിരീട പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തത്.
ആരാധകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് മൂന്ന് ഗോളുകളും പിറന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 55-ാം മിനിറ്റിൽ അന്തോണി ഗോർഡനിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ തളരാതെ പോരാടിയ അർജന്റീനയ്ക്കായി 85-ാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് കളി അധികസമയത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് കളിയിലെ 93-ാം മിനിറ്റിൽ (90+2') പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ നെഞ്ചുപിളർന്ന് വിജയഗോൾ വലയിലാക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന സ്പെയിനെ നേരിടും.