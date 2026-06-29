യൂസ്റ്റാക്കിയോയുടെ മാന്ത്രിക വോളി; കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് സോഫി സ്റ്റേഡിയം. പോർച്ചുഗലിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന്, കാനഡയുടെ നെഞ്ചകമായി മാറിയ മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ യൂസ്റ്റാക്കിയോ (Stephen Eustáquio) ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ അവിശ്വസനീയമായ വോളി ഗോളിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ മലർത്തിയടിച്ച് കാനഡ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കാനഡ ഒരു നോക്കൗട്ട് മത്സരം വിജയിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിലുടനീളം കാനഡ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകൾ കാനഡയുടെ വഴിമുടക്കി. മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് 92-ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡ കാത്തിരുന്ന ആ ചരിത്ര നിമിഷം പിറന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധം ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റിയ പന്ത് നെഞ്ചിൽ നിയന്ത്രിച്ച യൂസ്റ്റാക്കിയോ, മനോഹരമായ ഒരു ഹാഫ്-വോളിയിലൂടെ പന്തിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വലയുടെ താഴത്തെ ഇടത് കോർണറിലേക്ക് പായിക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാനഡയുടെ ഹീറോകളാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവി തലമുറയുടെ ഹീറോകൾ!"
— കാനഡ കോച്ച് ജെസ്സി മാർഷ് (മത്സരശേഷം കളിക്കാരോട് പറഞ്ഞത്)
പരിക്കിന് ശേഷം 75-ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ താരം അൽഫോൻസോ ഡേവിസ് കളത്തിലിറങ്ങിയത് കാനഡയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടിയിരുന്നു. എങ്കിലും അവസാന നിമിഷത്തിലെ യൂസ്റ്റാക്കിയോയുടെ മാന്ത്രിക സ്പർശമാണ് കാനഡയെ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സ്കോർ: കാനഡ 1 - 0 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ഗോൾ നേടിയത്: സ്റ്റീഫൻ യൂസ്റ്റാക്കിയോ (92')
വേദി: ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം, യു.എസ്.എ.
അടുത്ത എതിരാളികൾ: റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ മൊറോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സ് ടീമുകളിലൊന്നിനെ കാനഡ നേരിടും.