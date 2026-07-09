സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനെതിരെ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (AFA) വലിയൊരു നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്. അസോസിയേഷന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ (FBI) പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയോ ടാപിയ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി പാബ്ലോ ടോവിഗ്ഗിനോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദേശ വാണിജ്യ കരാറുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെയും എഫ്.ബി.ഐയുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.
അസോസിയേഷന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ടൂർപ്രോഡ്എന്റർ' (TourProdEnter LLC) എന്ന കമ്പനി വഴി 300 മില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 2500 കോടിയിലധികം രൂപ) അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ തുകയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക വ്യക്തതയില്ലാതെ വിവിധ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കായിക വ്യവസായികളെ എഫ്.ബി.ഐ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ അർജന്റീന ടീം ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റപത്രങ്ങൾ ഒന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അന്വേഷണ നടപടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് എഫ്.ബി.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.