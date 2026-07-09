സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനെതിരെ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം

By  Metro Desk Jul 9, 2026, 12:51 IST
AFA

ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (AFA) വലിയൊരു നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്. അസോസിയേഷന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ (FBI) പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

​അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയോ ടാപിയ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി പാബ്ലോ ടോവിഗ്ഗിനോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിദേശ വാണിജ്യ കരാറുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമാണ് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെയും എഫ്.ബി.ഐയുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

​അസോസിയേഷന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ടൂർപ്രോഡ്എന്റർ' (TourProdEnter LLC) എന്ന കമ്പനി വഴി 300 മില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 2500 കോടിയിലധികം രൂപ) അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ തുകയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക വ്യക്തതയില്ലാതെ വിവിധ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കായിക വ്യവസായികളെ എഫ്.ബി.ഐ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ അർജന്റീന ടീം ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റപത്രങ്ങൾ ഒന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അന്വേഷണ നടപടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് എഫ്.ബി.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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