പിന്തുണ മങ്ങുന്നു: അടിയന്തര പ്രതിസന്ധി യോഗം വിളിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ
മൊറോക്കോ: ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഫിഫയിൽ (FIFA) പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ശക്തമാകുന്നു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലും പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾക്കിടയിലും പിന്തുണ കുറഞ്ഞതോടെ, സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻഫാന്റിനോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അടിയന്തര പ്രതിസന്ധി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. മൊറോക്കോയിലെ റബാറ്റിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങളുടെ 20 ശതമാനം പങ്കാളിത്തം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള വിവാദ പദ്ധതിയോടെയാണ് ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉയർന്നത്. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ബോഡിയായ യുവേഫ (UEFA) അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഈ നീക്കത്തെ രൂക്ഷമായി എതിർക്കുകയും ഫിഫ മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.
തുടർന്ന്, ഇൻഫാന്റിനോയുടെ അടുത്ത അനുയായികളും ഉപദേശകരും പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഫിഫയുടെ ഗ്ലോബൽ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് തലവൻ ആർസെൻ വെംഗർ ഈ പദ്ധതിയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അത് പിൻവലിച്ചത് സ്വാഗതാർഹമായ തീരുമാനമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തി. ഫിഫ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മത്യാസ് ഗ്രാഫ്സ്ട്രോം ജീവനക്കാർക്കയച്ച സന്ദേശത്തിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളെ നിരാശാജനകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിരില്ലാതെ തുടരാമെന്ന ഇൻഫാന്റിനോയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതിയിലെ ഈ പൊട്ടിത്തെറി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.