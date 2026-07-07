ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: അവസാന നാല് മത്സരങ്ങൾക്കായി ‘ട്രിയോണ്ട ഫൈനൽ’ ഔദ്യോഗിക പന്ത് ഫിഫ പുറത്തിറക്കി
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ അവസാന ഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഔദ്യോഗിക പന്ത് ഫിഫയും അഡിഡാസും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കി. ‘ട്രിയോണ്ട ഫൈനൽ’ (Trionda Final) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പന്താണ് ടൂർണമെന്റിലെ അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ട് സെമിഫൈനലുകൾ, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ, ലോകകിരീടം ആര് ചൂടുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടം (ഫൈനൽ) എന്നിവയിലായിരിക്കും ഈ പന്ത് മൈതാനത്തിറങ്ങുക.
ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുടെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന സ്വർണം, വെള്ള, കറുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ‘ട്രിയോണ്ട ഫൈനൽ’ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള ടീമുകളുടെ പ്രയാണത്തെയാണ് ഈ പ്രീമിയം ഡിസൈൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അവസാന ഘട്ട മത്സരങ്ങളിലെ പന്തിന് സാധാരണ നിറമാറ്റത്തിനപ്പുറം ഇത്രയും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രീമിയം ഡിസൈൻ നൽകുന്നത്.
ഈ ലോകകപ്പിന് സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും 16 ആതിഥേയ നഗരങ്ങളോടുമുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് പന്തിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവസാന നാല് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന ഡാലസ്, അറ്റ്ലാന്റ, മയാമി, ന്യൂയോർക്ക്/ന്യൂജേഴ്സി എന്നീ നഗരങ്ങൾക്ക് പന്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മറ്റ് 12 ആതിഥേയ നഗരങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെയും ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിലൂടെ പന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകകപ്പിന്റെ നിർണായകമായ അവസാന മത്സരങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പന്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിലാണ് ഫിഫ ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ‘അൽ റിഹ്ല’യ്ക്ക് പകരം അവസാന നാല് മത്സരങ്ങൾക്കായി ‘അൽ ഹിൽമ്’ എന്ന പന്തായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ പരമ്പരയിലെ പുതിയ കണ്ണിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ ‘ട്രിയോണ്ട ഫൈനൽ’.