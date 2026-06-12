ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കണ്ണുവെക്കേണ്ട അഞ്ച് വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ
വടക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ യു.എസ്.എ, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവടങ്ങളിലായി അരങ്ങേറുന്ന 48 ടീമുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആകെ 72 ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത 5 സൂപ്പർ പോരാട്ടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ (ഗ്രൂപ്പ് C)
- തിയതി: ജൂൺ 13
പ്രത്യേകത: അഞ്ച് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, 2022 ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ മൊറോക്കോയെ നേരിടുന്നു. കലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ അതിശക്തമായ ആക്രമണ നിരയുമായി എത്തുന്ന ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാൻ മൊറോക്കോയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
2. നെതർലൻഡ്സ് വേഴ്സസ് ജപ്പാൻ (ഗ്രൂപ്പ് F)
- തിയതി: ജൂൺ 14
പ്രത്യേകത: പ്രതിരോധ താരം വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് നയിക്കുന്ന ഡച്ച് പടയ്ക്ക് ജപ്പാന്റെ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിയെയും സ്പെയിനെയും അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രമുള്ള ജപ്പാൻ വീണ്ടുമൊരു അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.
3. ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് സെനഗൽ (ഗ്രൂപ്പ് I)
- തിയതി: ജൂൺ 16
പ്രത്യേകത: കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രഞ്ച് പടയും സാദിയോ മാനെയുടെ സെനഗലും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. 2002 ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രം സെനഗലിനുണ്ട്. ആ പഴയ പരാജയത്തിന് പ്രതികാരം വീട്ടാനാകും ഫ്രാൻസ് ശ്രമിക്കുക.
4. ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സസ് ക്രോയേഷ്യ (ഗ്രൂപ്പ് L)
- തിയതി: ജൂൺ 17
പ്രത്യേകത: 2018 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിന്റെ ആവർത്തനം. ഹാരി കെയ്ൻ, ബുക്കായോ സാക്ക എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിര, ഇതിഹാസ താരം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ക്രോയേഷ്യയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മത്സരം കടുപ്പമേറിയതാകും.
5. സ്പെയിൻ വേഴ്സസ് യുറുഗ്വായ് (ഗ്രൂപ്പ് H
- തിയതി: ജൂൺ 26
പ്രത്യേകത: ലമീൻ യമാൽ, റോഡ്രി തുടങ്ങിയ യുവ-യുവജന പ്രതിഭകളാൽ സമ്പന്നമായ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ യുറുഗ്വായ്ക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മറ്റൊരു പോരാട്ടം.
Quick Note:
48 ടീമുകളായി വ്യാപിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് പുറമെ മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കും.