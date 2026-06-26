ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനത്തിലേക്ക്; നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രം തെളിയുന്നു
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നോക്കൗട്ട് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടം കടുക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് പുറമെ ഏറ്റവും മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കും.
📅 വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മത്സരക്രമം (Friday Schedule)
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിർണായകമായ അവസാന വട്ട മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് G, H, I എന്നിവയിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളോടെ വ്യക്തമാകും:
ഗ്രൂപ്പ് I: ഫ്രാൻസ് വോട്ട് ഇറാഖ്, നോർവേ വോട്ട് സെനഗൽ
ഗ്രൂപ്പ് H: സ്പെയിൻ വോട്ട് സൗദി അറേബ്യ, ഉറുഗ്വേ വോട്ട് കേപ്പ് വെർദെ
ഗ്രൂപ്പ് G: ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ബെൽജിയം, ന്യൂസിലൻഡ് ടീമുകളുടെ അവസാന പോരാട്ടങ്ങൾ.
📊 നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയും പ്രവചനങ്ങളും (Standings & Predictions)
ഗ്രൂപ്പ് എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാം നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഗ്രൂപ്പ് എ - എഫ് പ്രമുഖരുടെ നില:
മെക്സിക്കോ (Group A): 3 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് 9 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമത്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (Group B): 7 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോക്കൗട്ടിലേക്ക്. കാനഡ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി യോഗ്യത നേടി.
ബ്രസീൽ (Group C): 7 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമത്. മൊറോക്കോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
യു.എസ്.എ (Group D): 6 പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ. ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാമത്.
ജർമ്മനി (Group E): 6 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമത്. ഐവറി കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്.
നെതർലൻഡ്സ് (Group F): 7 പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കൾ. ജപ്പാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
🔮 ഇന്നത്തെ മത്സര പ്രവചനങ്ങൾ:
ഫ്രാൻസ് vs ഇറാഖ്: ഇതിനകം രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഫ്രാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി മുന്നേറാനാണ് സാധ്യത (പ്രവചനം: ഫ്രാൻസിന് വിജയം).
സ്പെയിൻ vs സൗദി അറേബ്യ: മികച്ച ഫോമിലുള്ള സ്പെയിൻ സൗദിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നേടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
ബെൽജിയം vs ഇറാൻ: ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിലായ ബെൽജിയത്തിന് നോക്കൗട്ടിലെത്താൻ ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
🏆 നോക്കൗട്ട് റേസ്: റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ചിത്രങ്ങൾ (Knockout Race)
ഇതിനകം തന്നെ അർജന്റീന, ഫ്രാൻസ്, കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാർ അടുത്ത റൗണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ സ്വീഡൻ, ഇക്വഡോർ, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന എന്നിവർ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രധാന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരങ്ങൾ (ജൂൺ 28 മുതൽ):
ജൂൺ 28: സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക vs കാനഡ
ജൂൺ 29: ജർമ്മനി vs മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർ; ബ്രസീൽ vs ജപ്പാൻ; നെതർലൻഡ്സ് vs മൊറോക്കോ
ജൂലൈ 1: യു.എസ്.എ vs ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന
ജൂലൈ 3: അർജന്റീന vs ഗ്രൂപ്പ് H റണ്ണറപ്പ്
ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ കൂടി കഴിയുന്നതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലെ മുഴുവൻ ടീമുകളുടെയും കൃത്യമായ ചിത്രം പുറത്തുവരും.