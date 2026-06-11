ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പുകളും ആദ്യഘട്ട മത്സരക്രമങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു
യു.എസ്.എ, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ മത്സരക്രമങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് വിവരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ ആകെ 104 പോരാട്ടങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുക. ജൂൺ 11-ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 12 പുലർച്ചെ) മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്തമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മെക്സിക്കോ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരത്തോടെയാണ് ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (FIFA World Cup 2026 Groups)
48 ടീമുകളെ 4 ടീമുകൾ വീതമുള്ള 12 ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരും മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും റൗണ്ട് ഓഫ് 32 നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
|
ഗ്രൂപ്പ്
|
ടീമുകൾ
|
Group A
|
മെക്സിക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്
|
Group B
|
കാനഡ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഖത്തർ, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന
|
Group C
|
ബ്രസീൽ, മൊറോക്കോ, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഹെയ്തി
|
Group D
|
യു.എസ്.എ, പരാഗ്വേ, ഓസ്ട്രേലിയ, തുർക്കി
|
Group E
|
ജർമ്മനി, ഇക്വഡോർ, ഐവറി കോസ്റ്റ്, കുറകാവോ
|
Group F
|
നെതർലൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ, ടുണീഷ്യ
|
Group G
|
ബെൽജിയം, ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ന്യൂസിലൻഡ്
|
Group H
|
സ്പെയിൻ, ഉറുഗ്വേ, സൗദി അറേബ്യ, കേപ്പ് വെർദെ
|
Group I
|
ഫ്രാൻസ്, സെനഗൽ, നോർവേ, ഇറാഖ്
|
Group J
|
അർജന്റീന, ഓസ്ട്രിയ, അൾജീരിയ, ജോർദാൻ
|
Group K
|
പോർച്ചുഗൽ, കൊളംബിയ, ഡി.ആർ കോംഗോ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ
|
Group L
|
ഇംഗ്ലണ്ട്, ക്രോയേഷ്യ, ഗാന, പാനമ
പ്രമുഖ ടീമുകളുടെ ആദ്യഘട്ട മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം - IST)
ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാന മത്സരങ്ങളുടെ തീയതിയും ഇന്ത്യൻ സമയവും (IST) താഴെ നൽകുന്നു:
- മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഉദ്ഘാടന മത്സരം): ജൂൺ 12, വെള്ളി – പുലർച്ചെ 12:30 AM (മെക്സിക്കോ സിറ്റി)
- യു.എസ്.എ vs പരാഗ്വേ: ജൂൺ 13, ശനി – രാവിലെ 6:30 AM (ലോസ് ആഞ്ചലസ്)
- ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ: ജൂൺ 14, ഞായർ – പുലർച്ചെ 3:30 AM (ന്യൂജേഴ്സി)
- ജർമ്മനി vs കുറകാവോ: ജൂൺ 14, ഞായർ – രാത്രി 10:30 PM (ഹൂസ്റ്റൺ)
- നെതർലൻഡ്സ് vs ജപ്പാൻ: ജൂൺ 15, തിങ്കൾ – പുലർച്ചെ 1:30 AM (ഡാളസ്)
- സ്പെയിൻ vs കേപ്പ് വെർദെ: ജൂൺ 15, തിങ്കൾ – രാത്രി 9:30 PM (അറ്റ്ലാന്റ)
- ബെൽജിയം vs ഈജിപ്ത്: ജൂൺ 16, ചൊവ്വാ – പുലർച്ചെ 12:30 AM (സീറ്റിൽ)
- ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ: ജൂൺ 17, ബുധൻ – പുലർച്ചെ 12:30 AM (ന്യൂജേഴ്സി)
- അർജന്റീന vs അൾജീരിയ: ജൂൺ 17, ബുധൻ – രാവിലെ 6:30 AM (കാൻസസ് സിറ്റി)
- പോർച്ചുഗൽ vs ഡി.ആർ കോംഗോ: ജൂൺ 17, ബുധൻ – രാത്രി 10:30 PM (ഹൂസ്റ്റൺ)
- ഇംഗ്ലണ്ട് vs ക്രോയേഷ്യ: ജൂൺ 18, വ്യാഴം – പുലർച്ചെ 1:30 AM (ഡാളസ്)
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
ടൂർണമെന്റ് കാലയളവ്: 2026 ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെ (ഇന്ത്യൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂലൈ 20 വരെ).
ഫൈനൽ മത്സരം: ജൂലൈ 19-ന് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ പ്രശസ്തമായ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (ന്യൂയോർക്ക്/ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം) വെച്ച് നടക്കും.
തത്സമയ സംപ്രേഷണം: ഇന്ത്യയിൽ സി (Zee) നെറ്റ്വർക്കിന്റെ 'Unite8 Sports' ചാനലുകളിലും 'Zee5' ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ കമന്ററി ലഭ്യമായിരിക്കും.