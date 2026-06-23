ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ പുതിയ ‘ടൈബ്രേക്കർ’ നിയമങ്ങൾ; ടീമുകൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം?
48 ടീമുകളുമായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വിപുലീകരിച്ച 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നോക്കൗട്ട് (Round of 32) ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ ഫിഫ കൂടുതൽ കടുപ്പമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ടീമുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ മുൻവർഷങ്ങളിലെ 'ഗോൾ ഡിഫറൻസ്' (Goal Difference) രീതിക്ക് പകരം ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് (Head-to-Head) റെക്കോർഡിനാണ് ഇത്തവണ ഫിഫ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ടീമുകൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള പ്രധാന നിയമങ്ങളും ടൈബ്രേക്കർ മാനദണ്ഡങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു:
നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത എങ്ങനെ? (Knockout Qualification Structure)
ആകെ 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 48 ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും:
ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ (24 ടീമുകൾ) നേരിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും (Best 8 Third-place finishers) നോക്കൗട്ടിൽ എത്തും.
അങ്ങനെ ആകെ 32 ടീമുകൾ ചേർന്നാകും ആദ്യ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടായ 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുക.
പോയിന്റ് തുല്യമായാൽ പരിശോധിക്കുന്ന ടൈബ്രേക്കർ നിയമങ്ങൾ (Tiebreaker Rules in Order)
ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ ടീമുകൾക്ക് ഒരേ പോയിന്റ് വന്നാൽ, താഴെ പറയുന്ന മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലായിരിക്കും വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുക:
|
മുൻഗണന
|
ടൈബ്രേക്കർ മാനദണ്ഡം (Criteria)
|
വിശദീകരണം
|
1
|
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് പോയിന്റ് (H2H Points)
|
തുല്യത പാലിക്കുന്ന ടീമുകൾ തമ്മിൽ കളിച്ച മത്സരത്തിലെ പോയിന്റ്.
|
2
|
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് ഗോൾ വ്യത്യാസം (H2H Goal Difference)
|
തുല്യത പാലിക്കുന്ന ടീമുകൾ പരസ്പരം കളിച്ച മത്സരത്തിലെ ഗോൾ വ്യത്യാസം.
|
3
|
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് ഗോൾ നേട്ടം (H2H Goals Scored)
|
പരസ്പരമുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഏത് ടീമാണോ കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചത് അത് പരിഗണിക്കും.
|
4
|
മൊത്തം ഗോൾ വ്യത്യാസം (Overall Goal Difference)
|
ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മൊത്തം ഗോൾ വ്യത്യാസം (അടിച്ച ഗോളും വഴങ്ങിയ ഗോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം).
|
5
|
മൊത്തം ഗോളുകൾ (Overall Goals Scored)
|
ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ ടീം.
|
6
|
ഫെയർ പ്ലേ റെക്കോർഡ് (Fair Play Points)
|
കാർഡുകൾ കുറവ് വാങ്ങിയ ടീമിന് മുൻഗണന. (മഞ്ഞക്കാർഡ്: -1 പോയിന്റ്, ഇൻഡയറക്ട് റെഡ് കാർഡ്: -3 പോയിന്റ്, ഡയറക്ട് റെഡ് കാർഡ്: -4 പോയിന്റ്).
|
7
|
ഫിഫ റാങ്കിംഗ് / നറുക്കെടുപ്പ് (FIFA Ranking / Drawing of Lots)
|
മുകളിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും തുല്യത തുടർന്നാൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പോ വഴി വിജയികളെ തീരുമാനിക്കും.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ടീമുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച 8 ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കളിക്കാത്തതിനാൽ മൊത്തം പോയിന്റ്, ഗോൾ വ്യത്യാസം, അടിച്ച ഗോളുകൾ, ഫെയർ പ്ലേ റെക്കോർഡ് എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും മാനദണ്ഡമാക്കുക.