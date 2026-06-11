ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തീപാറുന്ന10 വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ
യു.എസ്.എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. ഇത്തവണ 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫൈനൽ പ്രതീതിയുള്ള നിരവധി മത്സരങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന 10 വമ്പൻ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു (ഇന്ത്യൻ സമയം - IST പ്രകാരം):
|
തീയതി
|
സമയം (IST)
|
പ്രത്യേകത
|
1
|
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ
|
ജൂൺ 14
|
പുലർച്ചെ 3:30 AM
|
കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ മൊറോക്കോയും കാനറികളും നേർക്കുനേർ.
|
2
|
നെതർലൻഡ്സ് vs ജപ്പാൻ
|
ജൂൺ 15
|
പുലർച്ചെ 1:30 AM
|
ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാനും ഡച്ച് പടയും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടം.
|
3
|
ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ
|
ജൂൺ 16
|
പുലർച്ചെ 12:30 AM
|
2002 ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ റീമാച്ച്.
|
4
|
ഇംഗ്ലണ്ട് vs ക്രോയേഷ്യ
|
ജൂൺ 17
|
പുലർച്ചെ 1:30 AM
|
2018 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിന്റെ പ്രതികാര പോരാട്ടത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു.
|
5
|
മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണ കൊറിയ
|
ജൂൺ 19
|
പുലർച്ചെ 6:30 AM
|
ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് കൊറിയൻ പട ഉയർത്തുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളി.
|
6
|
യു.എസ്.എ vs ഓസ്ട്രേലിയ
|
ജൂൺ 19
|
പുലർച്ചെ 12:30 AM
|
മറ്റൊരു ആതിഥേയരായ അമേരിക്കയും സോക്കറൂസും തമ്മിലുള്ള വൻ പോരാട്ടം.
|
7
|
അർജന്റീന vs ഓസ്ട്രിയ
|
ജൂൺ 22
|
രാത്രി 10:30 PM
|
മെസ്സിയും സംഘവും യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടുന്നു.
|
8
|
ഉറുഗ്വേ vs സ്പെയിൻ
|
ജൂൺ 27
|
പുലർച്ചെ 5:30 AM
|
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വീര്യവും യൂറോപ്യൻ ടിക്കി-ടാക്കയും തമ്മിലുള്ള പോര്.
|
9
|
നോർവേ vs ഫ്രാൻസ്
|
ജൂൺ 27
|
പുലർച്ചെ 12:30 AM
|
ഏർലിംഗ് ഹാലൻഡിന്റെ നോർവേ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പൂരം.
|
10
|
കൊളംബിയ vs പോർച്ചുഗൽ
|
ജൂൺ 28
|
പുലർച്ചെ 5:00 AM
|
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം.
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:
എംബാപ്പെ vs ഹാലൻഡ്: ജൂൺ 27-ന് നടക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് - നോർവേ മത്സരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരുടെ പോരാട്ടമായി മാറും.
പഴയ പ്രതികാരം: 2018-ൽ തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ക്രോയേഷ്യയോട് പകരം വീട്ടാനാകും ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിക്കുക.
അവസാന അങ്കം?: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ ഈ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.