ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തീപാറുന്ന10 വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 19:54 IST
world cup

​യു.എസ്.എ, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. ഇത്തവണ 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫൈനൽ പ്രതീതിയുള്ള നിരവധി മത്സരങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

​ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന 10 വമ്പൻ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു (ഇന്ത്യൻ സമയം - IST പ്രകാരം):

തീയതി

സമയം (IST)

പ്രത്യേകത

1

ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ

ജൂൺ 14

പുലർച്ചെ 3:30 AM

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ മൊറോക്കോയും കാനറികളും നേർക്കുനേർ.

2

നെതർലൻഡ്സ് vs ജപ്പാൻ

ജൂൺ 15

പുലർച്ചെ 1:30 AM

ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാനും ഡച്ച് പടയും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടം.

3

ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ

ജൂൺ 16

പുലർച്ചെ 12:30 AM

2002 ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ റീമാച്ച്.

4

ഇംഗ്ലണ്ട് vs ക്രോയേഷ്യ

ജൂൺ 17

പുലർച്ചെ 1:30 AM

2018 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിന്റെ പ്രതികാര പോരാട്ടത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു.

5

മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണ കൊറിയ

ജൂൺ 19

പുലർച്ചെ 6:30 AM

ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് കൊറിയൻ പട ഉയർത്തുന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളി.

6

യു.എസ്.എ vs ഓസ്ട്രേലിയ

ജൂൺ 19

പുലർച്ചെ 12:30 AM

മറ്റൊരു ആതിഥേയരായ അമേരിക്കയും സോക്കറൂസും തമ്മിലുള്ള വൻ പോരാട്ടം.

7

അർജന്റീന vs ഓസ്ട്രിയ

ജൂൺ 22

രാത്രി 10:30 PM

മെസ്സിയും സംഘവും യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടുന്നു.

8

ഉറുഗ്വേ vs സ്പെയിൻ

ജൂൺ 27

പുലർച്ചെ 5:30 AM

ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വീര്യവും യൂറോപ്യൻ ടിക്കി-ടാക്കയും തമ്മിലുള്ള പോര്.

9

നോർവേ vs ഫ്രാൻസ്

ജൂൺ 27

പുലർച്ചെ 12:30 AM

ഏർലിംഗ് ഹാലൻഡിന്റെ നോർവേ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പൂരം.

10

കൊളംബിയ vs പോർച്ചുഗൽ

ജൂൺ 28

പുലർച്ചെ 5:00 AM

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം.

പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:

എംബാപ്പെ vs ഹാലൻഡ്: ജൂൺ 27-ന് നടക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് - നോർവേ മത്സരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരുടെ പോരാട്ടമായി മാറും.

പഴയ പ്രതികാരം: 2018-ൽ തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ക്രോയേഷ്യയോട് പകരം വീട്ടാനാകും ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിക്കുക.

അവസാന അങ്കം?: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ ഈ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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