ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം: സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് കരുത്ത് കാട്ടുമോ? ഒപ്പം കാനഡയുടെ നോക്കൗട്ട് സ്വപ്നങ്ങളും

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 00:22 IST
SP

ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഗ്രൂപ്പ് B-യിലേക്കും പടരുന്നു. ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റിന്റെ സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡ, യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന, ഖത്തർ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. കരുത്തരായ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്താൻ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വന്തം മണ്ണിലെ കാണികളുടെ പിന്തുണയോടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാണ് കാനഡ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​ഗ്രൂപ്പ് B-യുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും മത്സരക്രമവും താഴെ കാണാം:

​ഗ്രൂപ്പ് B ടീമുകൾ

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് (Switzerland): മികച്ച ഫോമിലുള്ള യൂറോപ്യൻ സംഘം. ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്ക നയിക്കുന്ന മധ്യനിരയാണ് ഇവരുടെ കരുത്ത്.

കാനഡ (Canada): ജെസ്സി മാർഷിന്റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആതിഥേയർ. അൽഫോൺസോ ഡേവിസ്, താജോൺ ബുക്കാനൻ എന്നിവരിലാണ് പ്രതീക്ഷകൾ.

ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന (Bosnia and Herzegovina): പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ഫോമിലുള്ള എഡിൻ സെക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അട്ടിമറിക്ക് കെൽപ്പുള്ള ടീം.

ഖത്തർ (Qatar): യൂലൻ ലോപെറ്റെഗിയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങുന്ന മുൻ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാർ.

​മത്സരക്രമം (Group B Fixtures)

​ഗ്രൂപ്പിലെ ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ:

തീയതി

മത്സരം

വേദി

ജൂൺ 12

കാനഡ vs ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന

ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയം, കാനഡ

ജൂൺ 13

ഖത്തർ vs സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്

സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ, യു.എസ്.എ

ജൂൺ 18

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് vs ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന

ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയം, യു.എസ്.എ

ജൂൺ 18

കാനഡ vs ഖത്തർ

ബിസി പ്ലേസ്, വാൻകൂവർ, കാനഡ

ജൂൺ 24

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് vs കാനഡ

ബിസി പ്ലേസ്, വാൻകൂവർ, കാനഡ

ജൂൺ 24

ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന vs ഖത്തർ

സീറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയം, യു.എസ്.എ

ഗ്രൂപ്പ് വിലയിരുത്തൽ (Group Verdict)

പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിജയികൾ: യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെ എത്തുന്ന മുരാത്ത് യാക്കിന്റെ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകൾ. എന്നാൽ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യമുള്ള കാനഡയും, അട്ടിമറി വീരന്മാരായ ബോസ്നിയയും നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലെ 32 ടീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ആതിഥേയരായ ഖത്തറിന് ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും എളുപ്പമാകില്ല.

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