ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; വരുമോ മെസ്സി vs റൊണാള്‍ഡോ മുഖാമുഖം: ആവേശം കൂട്ടാൻ 3 സാധ്യതകള്‍ ഇതാ

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 23:49 IST
Messi Ronaldo

ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്—അതു മറ്റൊന്നുമല്ല, കളിയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്ന ആ അപൂർവ്വ നിമിഷം! ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, 48 ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘടന ഇരുവർക്കും നേർക്കുനേർ വരാൻ കരിയറിലെ അവസാന 'ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്' അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

​അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് 'ജെ'യിലും പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് 'കെ'യിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും നേർക്കുനേർ വരാനുള്ള പ്രധാന 3 സാധ്യതകൾ ഇതാ:

​1. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വഴി)

​ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും സാധ്യതാമേറിയതുമായ വഴിയാണിത്.

സാഹചര്യം: അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് J-യിലും, പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് K-യിലും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി (Group Winners) ഫിനിഷ് ചെയ്യണം.

​തുടർന്ന് ഇരുടീമുകളും തങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32, റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് മുന്നേറിയാൽ ജൂലൈ 11-ന് കാൻസാസ് സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും നേർക്കുനേർ വരും.

​2. റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ (ഏറ്റവും നേരത്തെയുള്ള പോരാട്ടം)

​ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും നേരിയ തോതിൽ പിഴച്ചാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന വഴിയാണിത്.

സാഹചര്യം: അർജന്റീനയും പോർച്ചുഗലും തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി (Group Runners-up) മാറണം.

​ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലെ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ ഇരുടീമുകളും ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജൂലൈ 6-ന് ടെക്സാസിലെ ഡല്ലാസിൽ നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ഇരുവരും കൊമ്പുകോർക്കും. (എന്നാൽ ഈ വഴിയിൽ സ്പെയിൻ, ക്രോയേഷ്യ പോലുള്ള കടുത്ത എതിരാളികളെ നോക്കൗട്ടിൽ മറികടക്കേണ്ടി വരും).

സാഹചര്യം: ഒരു ടീം തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, മറ്റേ ടീം ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിപ്പോകും.

​അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം പരാജയപ്പെടാതെ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പരസ്പരം കാണാനാകൂ. അതായത്, ജൂലൈ 19-ന് ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയും പോർച്ചുഗലും കിരീടത്തിനായി നേർക്കുനേർ പോരാടും!

മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡോയുടെയും ആറാമത്തെ ലോകകപ്പാണിത്. ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഇരുവരും കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെന്ന റെക്കോർഡ് ഇവർക്ക് സ്വന്തമാകും. ഖത്തറിൽ മെസ്സി ലോകകിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, റൊണാൾഡോ തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലിച്ചാൽ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിന് കളം ഒരുങ്ങും!

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