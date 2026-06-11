ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് ആവേശത്തുടക്കം; ആദ്യ ദിന ഷെഡ്യൂൾ, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ; പ്രവചനങ്ങൾ
ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന സുദിനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് മെക്സിക്കോയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റെക്ക) പന്തുരുളും. യുഎസ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ ദിനം രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക.
1. മത്സര ഷെഡ്യൂൾ (ആദ്യ ദിനം)
ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ രണ്ട് ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്:
മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഉദ്ഘാടന മത്സരം): ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 12 ന് പുലർച്ചെ 12:30 ന് (മെക്സിക്കോ സമയം ജൂൺ 11, രാത്രി 7:00) മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
ദക്ഷിണ കൊറിയ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്: ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 12 ന് രാവിലെ 7:30 ന് ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും.
2. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് (Opening Ceremony)
ഇത്തവണ ഒന്നിന് പകരം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളാണ് ഫിഫ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലാണ് ആദ്യ ചടങ്ങ്. മത്സരത്തിന് 90 മിനിറ്റ് മുമ്പ് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30 ന്) ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ: ലോകപ്രശസ്ത പോപ്പ് ഗായിക ഷക്കീറ, നൈജീരിയൻ താരം ബർണാ ബോയ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായ “Dai Dai” ആലപിക്കും.
മറ്റ് താരങ്ങൾ: ജെ ബാൽവിൻ, മനാ, അലക്സാണ്ടർ ഫെർണാണ്ടസ്, ടൈല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ലാറ്റിൻ-അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും വേദിയിലെത്തും. മെക്സിക്കോയുടെ പരമ്പരാഗത സംസ്കാരവും നൃത്തവും കോർത്തിണക്കിയുള്ള ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാനഡ (ടൊറന്റോ), യുഎസ് (ലോസ് ആഞ്ചലസ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.
3. ആദ്യ ദിന പ്രവചനങ്ങൾ (Predictions)
മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: സ്വന്തം നാട്ടിലെ വൻ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്കാണ് മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും ശക്തമായ പ്രതിരോധവും പ്രത്യാക്രമണ ശൈലിയുമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മെക്സിക്കോയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കും. ഒരു 2-1 വിജയമാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് വിദഗ്ധർ കൽപ്പിക്കുന്നത്.
ദക്ഷിണ കൊറിയ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്: ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയും യൂറോപ്യൻ കരുത്തുമായുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതമാണ്. വേഗതയേറിയ കളിശൈലിയുള്ള കൊറിയയും കായികക്ഷമതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ചെക്ക് ടീമും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ മത്സരം സമനിലയിൽ (1-1) അവസാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ മാർജിനിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ജയിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.
4. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? (What to Watch)
എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റെക്കയുടെ ചരിത്രം: മൂന്ന് ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേഡിയമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം ഇന്ന് ഈ മൈതാനം സ്വന്തമാക്കും. പെലെയും മറഡോണയും വിസ്മയം തീർത്ത ഈ മണ്ണിലെ പുതിയ പോരാട്ടങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ്.
48 ടീമുകളുടെ പുതിയ ഫോർമാറ്റ്: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കൂടുതൽ ടീമുകളോടെ എത്തുന്ന ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന കൗതുകത്തിലാണ് ആരാധകർ.
ആതിഥേയരുടെ സമ്മർദ്ദം: ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മികച്ച വിജയം നേടി ടൂർണമെന്റിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.