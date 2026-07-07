​"ഇതുകൂടി തിരുത്തൂ!"; അമേരിക്കയെ തകർത്തുവിട്ട് ബെൽജിയം; ഫിഫയ്ക്കും ട്രംപിനും എതിരെ മൈതാനത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കടുത്ത പരിഹാസം

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 13:02 IST
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സീറ്റിൽ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ആതിഥേയരായ അമേരിക്കയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബെൽജിയം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തേക്കാൾ, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഫിഫയ്ക്കുമെതിരെ ബെൽജിയം ടീം ഔദ്യോഗികമായി നടത്തിയ കടുത്ത പരിഹാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

​അമേരിക്കൻ സ്ട്രൈക്കർ ഫോളാരിൻ ബലോഗണിന് (Folarin Balogun) കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച ചുവപ്പ് കാർഡിനെ തുടർന്നുള്ള വിലക്ക്, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഫിഫയെക്കൊണ്ട് റദ്ദാക്കിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ബെൽജിയം താരം റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിന്റെ ഗോളാഘോഷത്തിലൂടെയും ടീമിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയും പുറത്തുവന്നത്.

ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലും ഫിഫയുടെ വിവാദ തീരുമാനവും

​ബോസ്നിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായ ബലോഗണിന് ബെൽജിയത്തിനെതിരെയുള്ള നിർണായക പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരം നഷ്ടമാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും, ഫിഫ തങ്ങളുടെ അച്ചടക്ക നിയമത്തിലെ പ്രത്യേക വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് ബലോഗണിന്റെ വിലക്ക് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഫിഫയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ബെൽജിയം ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും യുവേഫയും കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കളിക്കളത്തിലെ മറുപടി

​രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ ബലോഗൺ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ബെൽജിയത്തിന് മുന്നിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാൾസ് ഡി കെറ്റെലെയറുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ ബെൽജിയം കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ റൊമേലു ലുക്കാക്കു ബെൽജിയത്തിന്റെ നാലാം ഗോളും നേടി അമേരിക്കയുടെ പതനം പൂർത്തിയാക്കി (4-1).

'ഓവർടേൺ ദിസ്' (ഇതുകൂടി തിരുത്തൂ!)

​മത്സരത്തിന് ശേഷം ബെൽജിയം ദേശീയ ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലുക്കാക്കുവിന്റെ ഗോളാഘോഷ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് "Overturn this" (ഇതുകൂടി തിരുത്തൂ) എന്ന ക്യാപ്ഷനാണ് നൽകിയത്. ട്രംപ് ഇടപെട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് തിരുത്തിയതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഈ വിജയവും ഫിഫയെക്കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ പരിഹാസമാണ് ബെൽജിയം ഉയർത്തിയത്. കൂടാതെ മത്സരത്തിനിടെ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ബെൽജിയം താരങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ട്രംപിന്റെ പ്രശസ്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ നൃത്തച്ചുവടുകൾ അനുകരിച്ച് പരിഹസിച്ചതും കായിക ലോകത്ത് വലിയ തരംഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

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