വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറയാകുന്ന ഫുട്ബോൾ: അർജന്റീനയിലെ 'വേൾഡ് കപ്പ് പ്രഭാവം' ചർച്ചയാകുന്നു
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അർജന്റീനയിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പുകളും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുകളും എപ്പോഴും ഒരേസമയത്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. കോടിക്കണക്കിന് അർജന്റീനൻ ജനത ദേശീയ ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ ജനവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളോ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളോ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾ
1978-ലെ ലോകകപ്പ് (സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം): അർജന്റീന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ 1978-ൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹോർഹെ റഫായേൽ വിദേലയുടെ ക്രൂരമായ സൈനിക ഭരണകൂടമായിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തടവറകളിൽ പീഡനങ്ങളും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴാണ് മറുവശത്ത് ഫുട്ബോൾ വിജയം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി സൈനിക ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതേ സമയത്താണ് രാജ്യം വലിയ തോതിൽ വിദേശ കടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതും.
1982-ലെ യുദ്ധവും തകർച്ചയും: സ്പെയിനിൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകളെച്ചൊല്ലി അർജന്റീനയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നത്. ദേശീയ ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അർജന്റീന യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഈ പരാജയവും സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ തകർച്ചയും മറച്ചുവെക്കാൻ കടുത്ത സെൻസർഷിപ്പാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
1986, 1990 വർഷങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ: ഡീഗോ മറഡോണയുടെ കരുത്തിൽ 1986-ൽ അർജന്റീന ലോകകിരീടം ചൂടുമ്പോൾ രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കളിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഐ.എം.എഫ് (IMF) നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 1990-ൽ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടെലികോം, എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു.
1994-ലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി: അമേരിക്കയിൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മറഡോണയുടെ മരുന്നടി വിവാദത്തിലും ടീമിന്റെ പുറത്താകലിലുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ. എന്നാൽ ഇതേസമയം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ അട്ടിമറികൾ നടത്തി അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് കാർലോസ് മെനെം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആവേശം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാകുമ്പോൾ
ഫുട്ബോൾ കേവലം ഒരു കായിക വിനോദം എന്നതിനപ്പുറം അർജന്റീനയിൽ വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഭരണാധികാരികൾ, ജനങ്ങളുടെ ഈ വൈകാരികമായ ആവേശത്തെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധമായി കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ 'വേൾഡ് കപ്പ് പ്രഭാവം' (World Cup Effect) വ്യക്തമാക്കുന്നത്.