സ്വീഡനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം എത്തി എംബാപ്പെ
ന്യൂജേഴ്സി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (Round of 16) പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ആധികാരികമായി യോഗ്യത നേടി ഫ്രാൻസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് സ്വീഡനെ തകർത്തത് (3-0). സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ പ്രകടനമാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ബ്രാഡ്ലി ബാർക്കോളയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയത്.
ഈ മിന്നും പ്രകടനത്തോടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്താനും എംബാപ്പെയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ലോകകപ്പിൽ നിലവിൽ രണ്ട് താരങ്ങൾക്കും 6 ഗോളുകൾ വീതമാണുള്ളത്. എങ്കിലും അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലുള്ളതിനാൽ എംബാപ്പെയാണ് നിലവിൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
ശക്തമായ പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ച മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ഫ്രാൻസ് വിജയം പിടിച്ചടക്കിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ (45-ാം മിനിറ്റ്) എംബാപ്പെയിലൂടെ ഫ്രാൻസ് ആദ്യ ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബാർക്കോള ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. 74-ാം മിനിറ്റിൽ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും പൂർത്തിയാക്കി എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ബർത്തിനായി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പരാഗ്വേയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ അടുത്ത എതിരാളികൾ.