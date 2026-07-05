പരാഗ്വെയുടെ 'തന്ത്രങ്ങളെ' മെരുക്കി ഫ്രാൻസ്; 'ആവശ്യമെങ്കിൽ കൈകൾ അഴുക്കാക്കാനും മടിയില്ലെന്ന്' എംബാപ്പെ
ഫിലാഡൽഫിയ: ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പരാഗ്വേയുടെ പരുക്കൻ അടവുകളെയും പ്രകോപനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ കനത്ത ചൂടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ഫ്രാൻസ് പരാഗ്വേയെ കീഴടക്കിയത്. 70-ാം മിനിറ്റിൽ നായകൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് ഫ്രാൻസിന് തുണയായത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ.
മത്സരത്തിലുടനീളം ഫ്രഞ്ച് താരങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് എംബാപ്പെയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പരാഗ്വേ താരങ്ങൾ നടത്തിയ പരുക്കൻ കളിയാണ് (Dark Arts) മത്സരത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചത്. പലതവണ ഫ്രഞ്ച് നായകനെ മൈതാനത്ത് ഫൗൾ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയ പരാഗ്വേ താരങ്ങൾ കളി തല്ലിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പ്രകോപനങ്ങളെയെല്ലാം പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ട എംബാപ്പെ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു.
മത്സരശേഷം പരാഗ്വേയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച എംബാപ്പെ, തങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് 'മോശം കളി' (Dirty Football) കളിക്കാനും അറിയാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
"ഞങ്ങൾ ടക്സീഡോ (കോട്ടും സൂട്ടും) ധരിച്ച് മനോഹരമായ പാസുകൾ മാത്രം നൽകാൻ വന്നവരാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. എന്നാൽ ചെളിയിൽ കൈപറ്റേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ആ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ അവരേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിയിച്ചു."
— കിലിയൻ എംബാപ്പെ
ഫ്രാൻസിന് മൂന്ന് മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ ലഭിച്ച മത്സരത്തിൽ, അമ്പയറുടെ വിവാദപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം പരാഗ്വേ താരങ്ങൾ കാർഡുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും കടുത്ത പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയ പരാഗ്വേയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.