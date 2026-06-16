ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നു; 2002-ലെ അട്ടിമറി ആവർത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സെനഗൽ!

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 20:21 IST
France

ന്യൂജേഴ്‌സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ (Group I) പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ സെനഗലാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ. അമേരിക്കയിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (ന്യൂയോർക്ക്/ന്യൂജേഴ്‌സി) ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30-നാണ് (ജൂൺ 17) ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക.

​ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ മത്സരത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. 2002-ലെ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ അന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന ഫ്രാൻസിനെ 1-0 ന് അട്ടിമറിച്ച് സെനഗൽ ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കളിക്കാരനായി മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പാപെ തിയാവ് ഇന്ന് സെനഗലിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ സെനഗൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസ് ആധികാരികമായ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടിക്കുന്നത്.

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