ബൾഗേറിയയിൽ നിന്ന് ചിമയേവിന്റെ ജിമ്മിലേക്ക്; സാരുക്യനുമായി നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം: അമേരിക്കൻ എംഎംഎ ലോകം കീഴടക്കാൻ ഒരു ബൾഗേറിയൻ കരുത്തൻ

By  Metro Desk Updated: May 25, 2026, 21:45 IST
ലാസ് വെഗാസ്: ആഗോള മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് (MMA) ലോകത്തെ വമ്പൻമാരായ ഹംസാത് ചിമയേവിന്റെയും അർമാൻ സാരുക്യന്റെയും പരിശീലന ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഒരു ബൾഗേറിയൻ പോരാളി നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത വരവും തകർപ്പൻ പ്രകടനവും യുഎസിലെ കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. യൂറോപ്യൻ കളിത്തട്ടുകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ എംഎംഎ റിംഗുകളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഈ താരം നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രമുഖ ഫൈറ്റ് ക്ലബുകളിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

​യുഎഫ്സി (UFC) ലോകത്തെ വമ്പൻ ഫൈറ്റർ ആയ ഹംസാത് ചിമയേവിന്റെ ട്രെയിനിങ് ജിമ്മിലെ കടുത്ത വർക്കൗട്ടുകളിലൂടെയും, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഒന്നാം നിരക്കാരനായ അർമാൻ സാരുക്യനുമായുള്ള തകർപ്പൻ സ്പാറിങ് (Sparring - പരിശീലന പോരാട്ടം) സെഷനുകളിലൂടെയുമാണ് ഈ ബൾഗേറിയൻ താരം ശ്രദ്ധേയനായത്. ലോകോത്തര ചാമ്പ്യൻമാർക്കൊപ്പം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതോടെ, അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ എംഎംഎ ലീഗുകളിൽ ഈ യുവതാരത്തിന്റെ ഭാവി ഏറെ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് കായിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

​ബൾഗേറിയയിലെ പ്രാദേശിക റിംഗുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി, കഠിനമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ താണ്ടി ഒടുവിൽ അമേരിക്കയിലെ വമ്പൻ ഫൈറ്റ് ക്യാമ്പുകൾ കീഴടക്കിയ ഈ പോരാട്ടവീര്യം എംഎംഎ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

