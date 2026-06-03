ഉറുഗ്വേ മുതൽ മെസ്സി വരെ; ചരിത്രം കുറിച്ച ലോകകപ്പ് ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര
ഫുട്ബോൾ ലോകം വീണ്ടുമൊരു ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, കാൽപന്തിന്റെ സുൽത്താന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. 1930-ൽ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഉറുഗ്വേയുടെ കരുത്ത് മുതൽ, ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിൽ ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചതുവരെയുള്ള യാത്ര ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് എന്നും ആവേശം നൽകുന്നതാണ്.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെലെയുടെ വിസ്മയ പ്രകടനങ്ങളും ലോകകപ്പിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടി. 1958-ൽ തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ പെലെ നേടിയ ഹാട്രിക് അടക്കമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ബ്രസീലിനെ ആദ്യമായി ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. മൂന്ന് ലോകകപ്പുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരേയൊരു താരം എന്ന ഖ്യാതിയും പെലെയ്ക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ്.
തുടർന്ന് വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ മാന്ത്രികതയും, ഒടുവിൽ 2022-ൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരണിയിച്ചും ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചും ലയണൽ മെസ്സി കനകക്കിരീടം ഉയർത്തിയതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കടന്നുപോകുന്ന ലോകകപ്പുകൾ കേവലം ഒരു ടൂർണമെന്റ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് തലമുറകൾ കൈമാറുന്ന വികാരമാണെന്ന് ഈ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ യാത്രകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഓരോ ലോകകപ്പും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായാത്ത മുദ്രകളാണ് പതിപ്പിക്കുന്നത്.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ കൗതുകകരമായ വസ്തുതകളും നേട്ടങ്ങളും
1. ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേ
ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കം 1930-ൽ ഉറുഗ്വേയിലായിരുന്നു. ആതിഥേയരായ ഉറുഗ്വേ തന്നെയാണ് സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന ആ ആദ്യ ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടം ചൂടിയത്. ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ 4-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
2. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ റെക്കോർഡ് ബ്രസീലിന്റെ കൈകളിലാണ് — ആകെ 5 തവണ. 1950-ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് ശേഷം (മാരക്കാനാസോ ദുരന്തം), 1958, 1962, 1970 വർഷങ്ങളിലും പിന്നീട് 1994, 2002 വർഷങ്ങളിലും സെലസാവോകൾ (Seleção) ലോകകിരീടം ചൂടി. വരാനിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്രസീൽ ഇറങ്ങുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ബ്രസീൽ ഇതുവരെ ഒരു ലോകകപ്പ് പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല — ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പതിപ്പുകളിലും (22 തവണ) അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
3. മൂന്ന് തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ പെലെ
അന്തരിച്ച ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെയെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ഒരു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഏക താരം അദ്ദേഹമാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കിരീടം നേടുമ്പോൾ പെലെയ്ക്ക് 18 വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞിരുന്നില്ല.
4. ഏറ്റവും കൂടുതൽ "അക്രമണോത്സുകമായ" ലോകകപ്പ് (ജർമ്മനി, 2006)
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത കളികൾ നടന്നത് 2006-ലെ ജർമ്മനി ലോകകപ്പിലാണ്. മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് കാർഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് റെക്കോർഡാണ്. ആകെ നടന്ന 64 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 345 മഞ്ഞ കാർഡുകളും 28 ചുവപ്പ് കാർഡുകളുമാണ് റഫറിമാർക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നത്.
5. ഖത്തറിലെ ഗോൾമഴ
അർജന്റീന ചാമ്പ്യന്മാരായ കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ ലോകകപ്പാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ പിറന്ന ടൂർണമെന്റ് — ആകെ 172 ഗോളുകളാണ് ഖത്തറിൽ വലയിലെത്തിയത്.
6. ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ: മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ
ജർമ്മൻ ഇതിഹാസമായ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ ലോകകപ്പുകളിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗോൾ മെഷീൻ തന്നെയായിരുന്നു. 2002-നും 2014-നും ഇടയിലായി അദ്ദേഹം 16 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ മറ്റ് ചില റെക്കോർഡുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്; 1958-ൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫൊണ്ടെയ്ൻ ഒറ്റ ലോകകപ്പിൽ മാത്രം 13 ഗോളുകൾ നേടി വിസ്മയിപ്പിച്ചു. 1994-ൽ റഷ്യയുടെ ഒലെഗ് സാലെങ്കോ കാമറൂണിനെതിരെയുള്ള ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിൽ മാത്രം 5 ഗോളുകൾ നേടി റെക്കോർഡിട്ടു.
7. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ലയണൽ മെസ്സി
2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കിരീടമുയർത്തിയ അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റെക്കോർഡ് — 26 മത്സരങ്ങൾ. ജർമ്മനിയുടെ ലോഥർ മത്തേവൂസിനെക്കാൾ (25) ഒരു മത്സരം കൂടുതൽ. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിലും മെസ്സി കളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പായി മാറും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിനരികെയാണ്.
8. പതിനൊന്നാം സെക്കൻഡിലെ ഹാക്കൻ സുകുറിന്റെ ഗോൾ (2002)
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ടർക്കിഷ് താരം ഹാക്കൻ സുകുറിന്റെ പേരിലാണ്. 2002 ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ, ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ കളി തുടങ്ങി വെറും 11-ാം സെക്കൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഗോൾ നേടിയത്. അന്ന് ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ 3-2 ന് വിജയിച്ച് തുർക്കി വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.
9. ഓസ്ട്രിയ - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മത്സരം: 12 ഗോളുകൾ (1954)
1954-ൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ പിറന്ന മത്സരം നടന്നത്. ആതിഥേയരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 7-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഓസ്ട്രിയ ജയിച്ചത്. കളിയുടെ 16 മുതൽ 19 വരെയുള്ള മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 3-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഓസ്ട്രിയ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയും 25 മുതൽ 34 വരെയുള്ള മിനിറ്റുകൾക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായി 5 ഗോളുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു.
അത്യുഷ്ണമാണ് ഈ കളിയിലെ ഗോൾമഴയ്ക്ക് കാരണമായി പറയുന്നത്. കടുത്ത ചൂട് കാരണം സ്വിസ് കളിക്കാർ തളർന്നുപോയെന്ന് ചിലർ പറയുമ്പോൾ, കളി തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഓസ്ട്രിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കുർട്ട് ഷമിഡിന് കടുത്ത ചൂട് കാരണം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ (Hyperthermia) ഉണ്ടായതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് തുടക്കത്തിൽ 3 ഗോളുകൾ നേടാൻ സഹായകരമായത് എന്നാണ് മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ.
10. എൽ സാൽവഡോറിനെ തകർത്ത ഹംഗേറിയൻ പട (1982)
1982-ൽ സ്പെയിനിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഹംഗറി ഒന്നിനെതിരെ പത്ത് ഗോളുകൾക്ക് (10-1) എൽ സാൽവഡോറിനെ തകർത്തുവിട്ടു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ടീം പത്ത് ഗോളുകൾ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്, കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ മാർജിനിലുള്ള വിജയവും ഇതാണ്. ഹംഗറിയുടെ ലാസ്ലോ കിസ്സ് ഒരു ഹാട്രിക് നേടി, ടിബോർ നിലാസി, ലാസ്ലോ ഫാസെകാസ് എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതവും നേടി.
ഈ മത്സരത്തിൽ ഹംഗറി അടിച്ച പത്ത് ഗോളുകളിൽ ഏഴും രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് പിറന്നത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ കിസ്സ് വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് തന്റെ റെക്കോർഡ് ഹാട്രിക് തികച്ചത്. കളിക്ക് ശേഷം എൽ സാൽവഡോറിന്റെ ഗോൾ സ്കോറർ ലൂയിസ് റാമിറെസ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്, താൻ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ ഹംഗറിയെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആഘോഷിക്കരുതെന്ന് സഹതാരങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്.