സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഗൗതം ഗംഭീർ; പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമെന്ന് കോച്ച്
ബ്രിസ്റ്റോൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. സഞ്ജുവിനെ ടീമിന്റെ പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ പരമ്പരയിൽ തന്നെ താരത്തിന് തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമായിരുന്ന വ്യക്തത എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് കോച്ചും കളിക്കാരനും തമ്മിൽ മാത്രം നടക്കേണ്ട സ്വകാര്യ സംഭാഷണമായതിനാൽ പുറത്തുപറയാൻ കഴിയില്ല. സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അസാധാരണമാണ്. അതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കളിക്കാരുടെ നിലവിലെ ഫോം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. ഈ പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിന് ഇനി തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരിടത്തും എഴുതിവെച്ചിട്ടില്ല," ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് എന്നത് ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും, ഏത് കോമ്പിനേഷനാണോ ടീമിന് വിജയം തരുന്നത് ആ ഇലവനെ മാത്രമേ കളിപ്പിക്കൂ എന്നും ഗംഭീർ കടുത്ത നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു. ഓരോ കളിക്കാരനും പ്രകടനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ടീമിലെ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ 125 റൺസിന്റെ കനത്ത തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 202 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ വെറും 76 റൺസിന് തകരുകയായിരുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷവും സഞ്ജുവിനെ തുടർച്ചയായി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ ആരാധകരിൽ നിന്നും മുൻ താരങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോച്ചിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.