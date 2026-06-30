ലോകകപ്പ് തോൽവിയിൽ 'ആവേശം' മൂത്ത് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ; ഫ്രീഡ്‌റിച്ച് മെർസിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത പരിഹാസവും വിമർശനവും

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 22:11 IST
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ബെർലിൻ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ജർമ്മനിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ ദേശീയ ടീമിനെ പ്രശംസിച്ച് പോസ്റ്റിട്ട ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്‌റിച്ച് മെർസിന് (Friedrich Merz) നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത പരിഹാസവും വിമർശനവും. നാല് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി, പപ്പരാഗ്വായോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോറ്റ് നാണംകെട്ട് പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ചാൻസലറുടെ വിവാദ പോസ്റ്റ് വന്നത്.

​"എന്തൊരു മത്സരമായിരുന്നു ഇത്! ഈ ലോകകപ്പിലെ നിങ്ങളുടെ കളിമികവും ടീം സ്പിരിറ്റും രാജ്യത്തെ ആവേശഭരിതരാക്കി. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു," എന്നായിരുന്നു മെർസ് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചത്.

​എന്നാൽ, പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായ ടീമിനെ ഇത്തരത്തിൽ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ ചാൻസലറുടെ നടപടി ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒരേപോലെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ചാൻസലർ മത്സരം കണ്ടിരുന്നോ അതോ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നോ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. പ്രമുഖ ജർമ്മൻ പത്രമായ 'ബിൽഡ്' (Bild), ചാൻസലറുടെ പോസ്റ്റ് ഒരു വലിയ 'ദുരന്തം' ആണെന്നും അദ്ദേഹം സ്വയം പരിഹാസ്യനാവുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

​രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും മറ്റ് ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുമ്പോൾ, കൺമുന്നിലെ വലിയ തോൽവികളെപ്പോലും ചാൻസലർ ഇതേ മനോഭാവത്തോടെയാണോ കാണുന്നതെന്ന രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശക്തമാവുകയാണ്. തോൽവിയിലും ഒത്തൊരുമ നിലനിർത്താനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാൻസലർ പോസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിമർശനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

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