ജർമ്മനിയും നെതർലൻഡ്സും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ഐവറി കോസ്റ്റ്, ഇക്വഡോർ, ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ ടീമുകൾ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക്
ന്യൂയോർക്ക്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പൂർത്തിയായപ്പോൾ വമ്പന്മാരായ ജർമ്മനിയും നെതർലൻഡ്സും തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) യോഗ്യത നേടി. ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിക്കൊപ്പം ഐവറി കോസ്റ്റും, മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇക്വഡോറും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോർ ജർമ്മനിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് അട്ടിമറിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ജർമ്മനി തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടാമന്മാരായാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്.
ഗ്രൂപ്പ് എഫ്-ൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നെതർലൻഡ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ജപ്പാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റെടുത്തു. മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സ്വീഡനും ഗ്രൂപ്പ് എഫ്-ൽ നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ കടുത്ത മത്സരങ്ങളാണ് ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.